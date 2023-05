Ivan Rota per Dagospia

Tanti i commenti sui social di persone felici per l’abbandono di Alessandro Cecchi Paone e del fidanzato Simone Antolini che hanno lasciato L’Isola dei Famosi: l'uscita di scena di Simone e Alessandro apre una nuova possibilità a due nuovi concorrenti che potrebbero presto sbarcare a Cayo Cochinos.

Secondo alcuni, i due si sarebbero messi d’accordo a telecamere spente pur di non proseguire il gioco. Si dice anche che Antolini non potesse rivelare niente sulla figlia Melissa di quattro anni anche perchè ne aveva parlato già troppo. Un commento su tutti: “La verità è che Cecchi Paone che non fa niente dalla mattina alla sera non sarebbe sopravvissuto senza il suo compagno. Lo chiamano uomo di cultura ma fa sempre pessime figure.”

Solo amici. Si è vociferato che ci sia un legame tra i giudici di Amici Michele Bravi e Giuseppe Giofré. Quest’ultimo ci ha tenuto a dire: “In riferimento a varie notizie che sto leggendo, vorrei solo chiarire che tra me e Michele bravi c’è solo ed esclusivamente una bella amicizia e tanta stima reciproca“. Ma era il caso di precisare? In ogni caso, sono entrambi single.

Shakira a Miami Beach con un gruppo di amici e il pilota Lewis Hamilton che era al GP di domenica scorsa , dove si è piazzato al sesto posto. Prima si parlava di una liason tra la popstar e Tom Cruise, ma ora pare che lei sia pazza di Hamilton con il quale si é concessa una cena romantica.

In una crisi di “dimenticanza”, Michelle Hunziker ha detto riguardo la fine del matrimonio di Francesco Totti e della sua amica Ilary Blasy: "Ilary è stata brava, non ha mai detto una parola, e per questo non sarò certo io a commentare la fine del suo matrimonio". Ma la guerra dei Rolex e delle borsette e le frecciatine delle Blasi contro Totti non se le ricorda?

Brigitta Cazzato, figlia di Loredana Lecciso, si è sposata in Kenya con il compagno Jan. A dare la notizia la stessa coppia sui social. Brigitta ha pubblicato uno scatto in cui indossa un abito da sposa affiancata al neo marito, anche lui vestito di bianco.Brigitta è la figlia nata dall’unione tra la Lecciso e l’imprenditore televisivo Fabio Cazzato,

stefania pezzopane simone coccia

La separazione tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia continua a far parlare. Sull’argomento é intervenuto Luigi Favoloso, ex di Nina Moric e attuale fidanzato di Elena Morali, che ha detto: “Mar Morto si trova a più di 400 metri sotto il livello del mare, nelle sue acque è possibile galleggiare e i suoi sali curano diverse patologie legate alla pelle. È il punto più basso della terra, dopo Coccia e la Pezzopane che fanno finta di lasciarsi”. Effettivamente i due avevano un deficit di visibilità mediatica.

Tutti a parlare degli orecchini indossati in tv da Lilli Gruber. Pubblicità occulta visto che nei titoli di coda del programma non é indicata la ditta che li produce? Dubbio sollevato anche da Striscia la Notizia. A noi dicono che gli orecchini se li é comprati la Gruber. Quindi giusto che li indossi.

Di Marco Bellavia, conosciuto al GF Vip ha detto : “Marco? Ha preso la via! Mi ha chiesto scusa, io ho accettato le sue scuse però basta. Nessuna seconda possibilità. L’ha fatta grossa. A parte gli scherzi, Marco è una bravissima persona. Una persona buona, fragile, che purtroppo ha fatto delle cose poco carine. Mi dispiace perché comunque poteva rimanere anche un’amicizia. Ma quando una persona perde la mia fiducia non ce n’è più per nessuno.” Ora Pamela Prati ha trovato la fiducia in un nuovo uomo con il quale ha pubblicato una foto su Instagram? O é solo il suo amico Angelo Fiorino?

Andrea Di Carlo, il manager di Gian Maria Sainato, uno dei naufraghi di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi, si è scagliato contro l’inviato Alvin : “Tu che suggerisci in maniera sibillina: “Con Gian Maria ci hai passato meno tempo” .Si vede che questo lavoro lo fai ma sempre per grazia divina. Ma non pensi che dovresti essere un po’ più neutro?. E ha continuato: “Caro Alvin, ma invece di stare in competizione con la regina Ilary, perché non ti impegni un po’ di più a spiegare le prove? Hai spiegato a Nathaly che poteva andare in apnea? Te lo dico Nik. Glielo hai spiegato perché stavi controllando il tuo profilo migliore. Sei un caro ragazzo ma come ce ne sono mille. Ringrazia Dio e bacia la terra.” Alvin non ha ancora risposto, ma Di Carlo ha ragione.

Pare che Ilary Blasi sia particolarmente arrabbiata per l’andamento dell’ Isola dei Famosi e dietro le quinte sarebbe intrattabile. Oltre i problemi personali si trova ora a dover combattere contro molti inconvenienti come le accuse di cui sopra e lo share veramente non da urlo. Ne risentirebbe anche la sua liason con il nuovo fidanzato Bastian.

Elettra Lamborghini si è messa a dieta (vegana) e ci tiene a far sapere: “Non iniziate a sfracassarmi i ‘coions’ dicendo: ‘E’ troppo magra’, perché le magre sono altre e soprattutto perché mi è stato dato della ‘grassa’ da tutta la vita, ma me ne sono sempre fregata perché poi realmente non penso di esserlo mai stata. Ho sempre ‘magnato’ come una botte in momenti di stress, ma dopo li ho sempre persi i chili. Detto ciò, ripeto: le magre sono altre. Date a Cesare quel che è di Cesare”.

Clizia Incorvaia, dopo l’incazzatura per il corriere che l’aveva svegliata alle nove e trenta di mattina, ci ricasca dicendo che é cosí impegnata tra figli e casa da non riuscire a darsi più ,anima e corpo, ai social. É presuntuosamente dice di saper di mancata ai suoi followers…

