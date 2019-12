18 dic 2019 15:56

(RI)TOGLIETE TWITTER A LAPO! – IL RAMPOLLO DI CASA AGNELLI PARAGONA IL FRATELLO E CARLOS TAVARES (AD DI PSA) A BATMAN E ROBIN PER LA FUSIONE FIAT-PEUGEOT: “CARO FRATELLO, PRIMA DI TUTTO, CREDO E CREDERÒ SEMPRE IN TE. AVETE FATTO UN CAPOLAVORO. AUGURO A ENTRAMBI DI ESSERE SEMPRE L’UNO CON L’ALTRO COME BATMAN & ROBIN INSIEME PER L’AUTOMOBILE E IL PIANETA”