Harley Richardson e Matthew Dunn per “News.com.au”

olivia coxxx dominatrice finanziaria

Olivia Coxxx, da Melbourne, ha cominciato a fare la escort a 18 anni, e oggi, a 25, fa la dominatrice finanziaria. Non si offre per frustare o ammanettare, preferisce umiliare e punire gli uomini. Come? Ignorandoli, cioè i clienti pagano per avere accesso alla webcam e guardarla mentre si compra regali con la loro carta di credito: «Loro godono a non avere potere davanti a una bella ragazza», spiega.

dominatrice finanziaria

Il passo successivo è il ricatto. Olivia ha accesso (consensuale) al loro profilo Facebook e minaccia di raccontare tutto ad amici e parenti. Limiti e termini sono tutti stabiliti prima. L’altro servizio è il ‘gay escorting’, dove i clienti stessi si prostituiscono per potersi permettere di pagare i suoi servizi :«In genere resta una fantasia, ma qualche schiavo si è divertito a vendersi a mio vantaggio».

olivia coxxx 100 euro per 20 minuti su skype

schiavo finanziario

Pagano 100 euro per 20 minuti di contatto via Skype, 450 euro l’ora per incontrarla di persona: «Non spendono somme esorbitanti per nulla, come si pensa. E’ una vera scelta di vita, spesso servono più di una dominatrice e non sono ricchi. Qualcuno, negli anni, ha avuto ripensamenti o sensi di colpa e ha chiesto indietro i soldi. Gli avevo prosciugato il conto in banca.

Ma io non ho rimorsi, siamo due adulti consenzienti, definiamo i termini in anticipo e il mio lavoro lo faccio bene. Non sono io a cercare loro, sono loro che cercano me. Per caso un avvocato si sente in colpa quando fa la fattura al cliente? I soldi guadagnati con il sesso non valgono meno di altre industrie».

olivia coxxx le dominatrici aiutano i clienti a perdere il controllo outfit bdsm olivia coxxx copia olivia coxxx dominatrice finanziaria copia