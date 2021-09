RICCI UNA NE INVENTA E CENTO NE INFILZA – A “STRISCIA LA NOTIZIA” ARRIVA LA PERCULATA COSMICA A DILETTA LEOTTA: LA COMICA VALERIA GRACI VESTIRÀ I PANNI DI PUFFETTA LEOTTA, L’INVIATA DI UNA FINTA PIATTAFORMA SPORTIVA CHE SI CHIAMA “CAZN”…

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

A Striscia la Notizia si registrano novità anche tra gli inviati. Dalla seconda puntata di questa sera, farà il suo esordio nel tg satirico, condotto dalla nuova coppia Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, Puffetta Leotta, la “sorella naturale” della più celebre Diletta Leotta.

Nei panni della conduttrice e inviata sportiva c’è la comica Valeria Graci, che inaugura il personaggio direttamente dallo stadio San Siro di Milano, dove si gioca alle 21.00 la partita di Champions League Milan-Atletico Madrid. E’ per questa ragione che Striscia – rinominata per l’occasione Striscina la Notizina – andrà in onda in forma ridotta, per la lasciare spazio alla diretta del match su Canale 5.

Ma la curiosità è un’altra e sta tutta nel microfono dell’inviata Puffetta Leotta. Cosa avrà voluto intendere quel “furbone” di Antonio Ricci con la scritta CAZN? La “sorella” famosa, lo ricordiamo, è il volto di punta di DAZN.

