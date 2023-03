LA RICERCA DEL SUCCESSO A TUTTI I COSTI FA PERDERE LA TESTA - VI RICORDATE DI ALESSANDRA CANTINI, LA “SCRITTRICE” CHE NEL 2018 MOSTRÒ IL CULO DA CHIAMBRETTI? DOPO ESSERSI DATA AL PORNO, È ENTRATA IN UN TUNNEL DI DEPRESSIONE ED È STATA RICOVERATA DUE VOLTE IN NEUROPSICHIATRIA: “HO AVUTO UNA STORIA SIMILE A QUELLA DI SARA TOMMASI” – “DURANTE IL LOCKDOWN HO INIZIATO UNA VITA DISSOLUTA. AVEVO LE VISIONI E MI SENTIVO LA MADONNA. MI CREDEVO PARTE DI UNA RIVOLUZIONE BASATA SU SESSO E PORNOGRAFIA” – LA PAGINA SU PORNHUB E IL SELFIE HOT CHIESTO A CONTE

Da “Morning Show”

alessandra cantini 13

"Quando mi hanno cancellato la partecipazione da "L'isola dei famosi nel 2019 sono scivolata in una spirale di depressione, il 25 dicembre mio padre mi ha portata all'ospedale, sono stata davvero malissimo. Mi stavo riprendendo poi è arrivato il covid ed ho fatto finta di fare la pornostar su Only Fans, poi sono arrivati altri due ricoveri". A raccontarlo è Alessandra Cantini, show girl intervenuta in diretta ai microfoni del programma Il Morning Show intervistata dallo speaker Alberto Gottardo.

"Durante il lock down ho cambiato 11 volte casa ed ho iniziato una vita dissoluta - continua Alessandra Cantini - avevo una casa a Campo de' Fiori dove ho iniziato ad avere delle visioni e mi sentivo di essere la Madonna". Durante quel periodo Alessandra Cantini comparve in alcuni video social nuda, mentre lanciava oggetti dalla finestra su un capannello di persone in piazza.

alessandra cantini 1

"Mi avevano multata perchè ero senza mascherina - aggiunge la show girl livornese - mi sono spogliata di fronte alla piazza. Mi hanno minacciato il Daspo da Roma ed allora ho cambiato casa spostandomi di pochi metri davanti al palazzo della Cancelleria. Lì era una casa dove c'era un sacco di passaggio di gente e facevo divertire tutti. Si beveva ci si divertiva era uno spazio libero. Alla fine mi hanno rinchiusa in manicomio". Alessandra Cantini racconta durante "Il Morning Show" di essere stata ricoverata in una struttura psichiatrica due volte.

alessandra cantini

"La prima volta dopo che, vestita da regina di cuori, ho lanciato una bistecca e un bicchiere sulle persone in strada - spiega la show girl - mi sentivo parte di una rivoluzione basata tutta intorno al sesso e la pornografia. Aprii anche una pagina su Ponhub in quel periodo dopo che mi chiusero i profili Instagram per tre volte. Ho avuto una storia simile a Sara Tommasi. Io però mi sentivo proprio la Madonna.

La prima volta in neuropsichiatria sono rimasta 17 giorni, il secondo ricovero è durato 21 giorni ed ho vissuto anche una storia d'amore in psichiatria. Ora mi sento bene e sono pronta a riprendere in mano la mia vita: voglio raccontare la mia vita durante questi anni e sto scrivendo un libro per ripercorrere le tracce di questo percorso".

il selfie di alessandra cantini con giuseppe conte ALESSANDRA CANTINI alessandra cantini 2 alessandra cantini 10 alessandra cantini 12 alessandra cantini 11 alessandra cantini mostra le chiappe da da chiambretti 5 alessandra cantini mostra le chiappe da da chiambretti 7 alessandra cantini alessandro sallusti alessandra cantini 14 alessandra cantini 15 alessandra cantini mostra le chiappe da da chiambretti 6 alessandra cantini 13 alessandra cantini 4 alessandra cantini alessandra cantini 6 alessandra cantini 5 alessandra cantini 1 alessandra cantini 3 alessandra cantini alessandra cantini 10 alessandra cantini 11 alessandra cantini 14 alessandra cantini 12 alessandra cantini. alessandra cantini 13 alessandra cantini 3 alessandra cantini 2 alessandra cantini 9 alessandra cantini 16 alessandra cantini alessandra cantini 5 alessandra cantini 4 alessandra cantini 6 alessandra cantini 7 alessandra cantini mostra le chiappe da da chiambretti 1 alessandra cantini 2 alessandra cantini 1 alessandra cantini 17 alessandra cantini 12 alessandra cantini mostra le chiappe da da chiambretti 11 alessandra cantini 18 alessandra cantini 19 alessandra cantini mostra le chiappe da da chiambretti 8 alessandra cantini mostra le chiappe da da chiambretti 9 alessandra cantini mostra le chiappe da da chiambretti 10 alessandra cantini mostra le chiappe da da chiambretti 12 alessandra cantini 9 alessandra cantini 8 IL LATO B DI ALESSANDRA CANTINI alessandra cantini senza mutande con cruciani a la zanzara 2 alessandra cantini senza mutande con cruciani a la zanzara 3 alessandra cantini senza mutande con cruciani a la zanzara IL LATO B DI ALESSANDRA CANTINI alessandra cantini Alessandra Cantini Alessandra Cantini Alessandra Cantini Alessandra Cantini alessandra cantini in la prima cosa bella alessandra cantini 10 Alessandra Cantini Alessandra Cantini Alessandra Cantini con Conte alessandra cantini 2 alessandra cantini 1 alessandra cantini 5 alessandra cantini 4 alessandra cantini 3 alessandra cantini 6 alessandra cantini 3 alessandra cantini 7 alessandra cantini 3 alessandra cantini 2 alessandra cantini alessandra cantini 1 alessandra cantini 11 alessandra cantini 1 alessandra cantini pornocazione alessandra cantini 8 ALESSANDRA CANTINI MEJO DELLA STATUA DELLA LIBERTA' alessandra cantini la prima cosa bella alessandra cantini 9 alessandra cantini 9 giuseppe cruciani e i piedi di alessandra cantini alessandra cantini 4 alessandra cantini alessandra cantini 5 alessandra cantini 10 alessandra cantini pornocazione alessandra cantini 8 alessandra cantini 7 alessandra cantini 6 alessandra cantini 14 alessandra cantini 12 alessandra cantini 2 schermata 2023 03 06 alle 16.03.59 alessandra cantini 11