RICICCIA? NO, RICIUCCIA! - TORNA MONICA LEWINSKY E FARA' PARTE DI UNA SERIE TV, IN ONDA NEL 2020 E INTITOLATA “IMPEACHMENT”, SULLO SCANDALO DI SESSO ORALE CHE VENT’ANNI FA TRAVOLSE IL PRESIDENTE AMERICANO BILL CLINTON - L’EX STAGISTA, OGGI 46ENNE, RACCONTA : "HO ESITATO A DIRE SI' MA POI HO CAPITO CHE..."

Dal “Corriere della sera”

Lo scandalo Lewinsky, che oltre vent' anni fa travolse il presidente Bill Clinton, torna in televisione negli Stati Uniti, finanziato dalla sua protagonista: Monica Lewinsky, oggi 46enne, parteciperà alla produzione di una serie tv che andrà in onda nel 2020, poco prima delle elezioni, per la quarta stagione della fortunata «American Crime Story».

Si chiamerà Impeachment , sarà girata dall' acclamato regista Ryan Murphy, che per anni aveva tentato di convincere Lewinsky «perché l' unica che poteva raccontare la storia di se stessa». Si baserà sul libro di Jeffey Toobin del 1999 «A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President» e ripercorrerà le vicende del più famoso adulterio presidenziale della storia degli Usa, quello di Bill Clinton con la stagista della Casa Bianca.

«Ho esitato a dire sì - ha raccontato Lewinsky - ero molto spaventata. Ma dopo una lunga cena con Ryan ho capito la sua dedizione nel voler dare voce a chi è stato lasciato ai margini». La tempistica della messa in onda (la prima puntata è prevista per il 27 settembre) non è casuale: dopo il dibattito su un possibile impeachment di Trump, la storia dell' ex presidente Clinton secondo i produttori è ancora molto attuale. Le anticipazioni di Lewinsky inducono a pensare che la serie farà discutere: «I potenti spesso uomini, si approfittano dei loro subordinati in una miriade di modi. La storia che racconterò è sempre valida».

