È diventata nota come la compagna di Cristiano Ronaldo ma nel giro di pochi anni è riuscita a imporsi come una delle persone più influenti al mondo. Georgina Rodriguez ha più di 60 milioni di follower su Instagram, una cifra che le ha permesso di fare fortuna grazie ai social. Anche per questo Forbes Spagna l'ha messa in copertina sul numero speciale sugli spagnoli che hanno raggiunto il successo prima dei 30 anni. Etichettata come "ballerina, modella e influencer". […]

“Cerco di instillare nei miei figli il valore dell'impegno, della perseveranza e del lavoro. Vogliamo che capiscano e apprezzino quanto sono fortunati ma, soprattutto, imparino a rispettare le persone", ha fatto sapere Lady Ronaldo[…] prima di svelare un aneddoto del suo passato.

“Fin da piccola il mio sogno era poter andare a Madrid per studiare danza classica, anche se il mio obiettivo nella vita è sempre stato il Royal Ballet di Londra. Quando ho raggiunto una certa età, ho cercato lavoro e l'ho trovato come addetta alle pulizie e cameriera in un albergo di Graus, dove ho lavorato per un anno. - ha ricordato - Una volta, un fine settimana, sono tornata a Jaca e un ragazzo, davanti a tutti, cercò di prendermi in giro chiedendomi ad alta voce come andava la mia carriera di ballerina a Madrid. Ma poi aggiunse sarcastico: "Oh, no, scusa, pulisci i bagni a Graus".

Al che ho risposto, credo in modo molto maturo, che ero molto orgogliosa di lavorare per poter realizzare il mio sogno. Dentro di me ero molto orgogliosa della persona laboriosa e parsimoniosa che ero. Non ho mai vissuto al di sopra delle mie possibilità solo per amore dell'apparenza. Oggi, guardando indietro, e nonostante la mia economia sia molto diversa, sono sempre la stesso". E ancora: "Non mi sono mai vergognata del lavoro che ho svolto nella mia vita perché sapevo che era il modo per realizzare i miei sogni e crescere come persona".

[…] Ha poi ribadito di trasmettere ai suoi figli il valore delle piccole cose: "Cerco spesso di ricreare semplici momenti in cui ero super felice: quando mia madre ci portava a comprare il gelato al distributore di benzina dopo cena, o quando passeggiavamo guardando le stelle di notte. Ho instillato quei piani inaspettati di cui ero così entusiasta nei miei figli. Ovviamente posso avere il freezer di casa pieno del miglior gelato… ma quando li colgo di sorpresa per comprarlo, lo adorano”.

