LA RICONOSCETE? ANCHE LEI È STATA PARTE DI UNA ''RAI DEL CAMBIAMENTO'', MA DI QUALCHE ANNO FA. MOLTO APPREZZATA IN MEDIASET, OGGI HA ABBANDONATO LA TV E FA LA PITTRICE. MA NON DISDEGNA LE LETTURE IMPORTANTI: L'ASTROFISICO STEPHEN HAWKING INSEGNA CHE L'UNIVERSO È TUTTA UNA QUESTIONE DI PROSPETTIVA. E LEI HA SEMPRE AVUTO QUELLA GIUSTA

SONIA GREY DA WIKIPEDIA

Sonia Grey, nome d'arte di Sonia Colone[1], per un certo periodo conosciuta come Maria Michela Mari (Rho, 30 agosto 1968), è una conduttrice televisiva, attrice e showgirl italiana.

Cominciò la sua carriera nel 1988 quando prese parte alla trasmissione Dibattito! di Gianni Ippoliti su Italia 1; la fama arriva due anni dopo, quando Antonio Ricci la sceglie nel ruolo di prima infermiera sexy a Striscia la notizia, ruolo ricoperto successivamente da Angela Cavagna.

Dopo l'esperienza nel telegiornale satirico di Canale 5 partecipa a vari programmi comici sempre sulle reti Fininvest tra cui Sabato al circo condotto dal duo Gigi e Andrea, e Yogurt - Fermenti attivi, che verrà in seguito replicato su Happy Channel, e partecipa come showgirl a numerosi programmi tra cui Il gioco dei 9, Il TG delle vacanze, Televiggiù e Dido menica.

Negli anni 2000 ha conseguito la laurea in Scienze della comunicazione, informazione e marketing presso l'Università LUMSA di Roma, per poi seguire un corso di programmazione neuro linguistica (PNL).

La carriera di attrice

Dopo un piccolo ruolo all'interno del film Abbronzatissimi del 1991, nel 1993 partecipa alle prime due stagioni della sit-com Nonno Felice, al fianco di Gino Bramieri, nel ruolo della cassiera di fiducia del bar frequentato dal nonno. Nel dicembre del 1995 dichiara di voler intraprendere una carriera come attrice drammatica, e decide di modificare la sua immagine e assumere il nome d'arte di Maria Michela Mari. Nel 1997 è protagonista del film Una donna in fuga, con Gina Lollobrigida. Nel 1998 è la protagonista della fiction Angelo nero, con Gabriel Garko, che è andata in onda su Canale 5[4] e Telecinco, con il titolo El Angelo Nigro, in prima serata. Dopo questa esperienza partecipa al film TV Villa Ada di Pier Francesco Pingitore, e successivamente diventa co-protagonista nelle prime due stagioni de Il bello delle donne, nel ruolo della fioraia Palma.

Il ritorno in televisione nei programmi Rai

Torna sulle scene televisive italiane con il primo pseudonimo Sonia Grey, nel giugno del 2002, dopo essere diventata mamma, in concomitanza con i Mondiali di Calcio 2002, conducendo insieme a Giampiero Galeazzi e Marco Mazzocchi il programma calcistico Notti mondiali su Raiuno e, sempre in quell'estate, si occupa di una rubrica di spettacolo assieme a Cristiano Malgioglio all'interno del contenitore mattutino di Raiuno Unomattina estate condotto da Sarah Felberbaum e Paolo Giani. L'anno dopo viene scelta da Michele Guardì per entrare nel cast di Mezzogiorno in famiglia dove tiene una rubrica di cucina accanto a uno chef internazionale, Luigi Sforzellini.

Conseguentemente a questo incarico che ha riscosso un notevole successo viene pubblicato anche un libro, Cucina in famiglia. L'estate successiva torna a Unomattina Estate, questa volta nel ruolo di conduttrice, affiancando Franco Di Mare. Da quel momento sarà conduttrice di Unomattina per altre 4 edizioni. Poi sempre su Raiuno conduce In forma con Sonia, e dal 2005 è alla conduzione di Sabato & Domenica... la tv che fa bene alla salute, con Franco Di Mare e il Dr. Fabrizio Duranti.

Nel 2009-2010 il programma ha cambiato titolo in Unomattina Weekend. Nella stagione 2010-2011 è la padrona di casa di Domenica in su Raiuno assieme a Lorella Cuccarini e Massimo Giletti. All'interno del programma Sonia Grey conduce il segmento Domenica in... Amori. Sempre nel 2011 riveste il ruolo di giurata all'interno del programma di Raiuno Ciak... si canta! e conduce in prima serata Una Voce per Padre Pio e Una notte per Caruso entrambi in onda su Rai 1. Dal 2012 realizza e conduce la web tv Nonsolobenessere.tv in collaborazione con esperti nel campo della medicina e del benessere psicofisico[senza fonte]. Successivamente realizza e conduce centinaia di puntate sul benessere per TGCOM24 “Pillole di benessere”.

Opere

2002 - Cucina in famiglia con Luigi Sforzellini

2006 - Il circolo virtuoso del benessere con Dr. Fabrizio Duranti

2007 - Le 100 regole del benessere con Dr. Fabrizio Duranti

Filmografia

come Sonia Grey

1991 - Classe di ferro - serie TV, 1 episodio

1991 - Abbronzatissimi, regia di Bruno Gaburro

1993 - Nonno Felice - serie TV, 3 episodi

come Maria Michela Mari

1996 - Una donna in fuga - film TV

1998 - Angelo nero - miniserie TV

1999 - Villa Ada - film TV

2001-2002 - Il bello delle donne - serie TV, 8 episodi

Doppiatrici

Francesca Guadagno in: Angelo nero e Il bello delle donne (solo 2ª stagione).

Televisione

Dibattito! (Italia 1, 1988)

Televiggiù (Italia 1, 1989)

Striscia la notizia (Canale 5, 1990-1991)

Il TG delle vacanze (Canale 5, 1991)

Un autunno tutto d'oro (Canale 5, 1991)

Sabato al circo (Canale 5, 1992)

Il gioco dei giochi (Italia 1, 1992)

Yogurt - Fermenti attivi (Italia 1, 1994)

Notti mondiali (Rai 2, 2002)

Telethon (Rai 1, 2002-2010)

Unomattina Estate (Rai 1, 2002-2006)

Mezzogiorno in famiglia (Rai 2, 2002-2003)

In forma con Sonia (Rai 1, 2005)

Premio Massimo Troisi (Rai 1, 2005)

Sabato & domenica (Rai 1, 2005-2009)

Concerto per i ragazzi di strada (Rai 1, 2006)

Sabato, Domenica &...ESTATE (Rai 1, 2007)

La notte dei leoni (Rai 1, 2007)

Unomattina Weekend (Rai 1, 2009-2010)

Domenica in... Amori (Rai 1, 2010-2011)

Ciak... si canta! (Rai 1, 2011) Giurata

Una notte per Caruso (Rai 1, 2011)

Una voce per Padre Pio (Rai 1, 2011)

www.nonsolobenessere.tv (Web TV, 2012-2013)

Pillole di benessere (Tgcom24, 2014-2015)

