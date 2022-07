16 lug 2022 15:12

LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA “MONUMENTALE”? – “MAGARI ADESSO NON LO È PIÙ COME UNA VOLTA MA VITTORIO SGARBI MI DICE CHE SONO UN “MONUMENTO NAZIONALE” E SE MI RITOCCO DEVO CHIEDERE IL PERMESSO ALLE BELLE ARTI… MI ACCONTENTO DI AVERLO AVUTO BELLISSIMO IN PASSATO E TANTISSIMO, ANCHE OGGI, SEPPUR IN SENSO METAFORICO…” - DI CHI SI TRATTA?