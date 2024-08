LA RICONOSCETE DAI CHIODI DI GAROFANO? – L’ELEGANTE ATTRICE POCO BALCONATA SI TROVA A PARIGI PER LE OLIMPIADI: È TESTIMONIAL DI UN NOTO MARCHIO DI SCARPE ED È STATA “BECCATA” IN GIRO SENZA REGGISENO. IL RISCHIO DI “FUORIUSCITA” È MINIMO, CONSIDERANDO LE FORME ESIZIALI DELLA GIOVANE E BELLA INTERPRETE…

ZENDAYA A PARIGI SENZA REGGISENO

DAGONEWS

A Parigi fa caldo e anche le star sono costrette a cercare rimedi: Zendaya, che si trova nella Ville Lumiere per le Olimpiadi (è testimonial del brand di scarpe On, insieme a Federer), è stata “beccata” in giro senza reggiseno: stava uscendo dall’Hotel de Crillon, l’esclusivo albergo di lusso dove alloggia.

L'attrice, 27 anni, è stata affiancata dalla sicurezza mentre era con i capezzoli ben visibili “sotto un crop top bianco attillato”, come scrive il DailyMail: “Ha completato il look con un'eccentrica gonna verde a pannelli e ha infilato i piedi in un paio di ballerine bianche”.

“Zendaya ha portato con sé l'occorrente per la giornata in una borsa a tracolla Louis Vuitton e ha abbellito il tutto con gioielli dorati. La star di Spiderman ha incontrato i fan e firmato autografi fuori dal lussuoso hotel a cinque stelle”.

