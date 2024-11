LA RICONOSCETE DAL DEBORDANTE DÈCOLLETÉ? - È CONSIDERATA UNA DELLE DONNE PIÙ SEXY AL MONDO, MA HA RIVELATO DI NON ESSERSI MAI PIACIUTA: "SOFFRO DI DISMORFISMO CORPOREO. ERO SEMPRE QUELLA BAMBINA CHE DAVANTI ALLO SPECCHIO DICEVA: “DOVE SONO LE MIE TETTE?” HO SEMPRE VOLUTO UN SENO GRANDE" - PROPRIO PER QUESTO, SI È SOTTOPOSTA A UNA SERIE DI RITOCCHINI: "QUANDO SONO FINITA SOTTO I FERRI HO DETTO AL CHIRURGO: 'FAMMI SVEGLIARE CON DELLE TETTE DA SPOGLIARELLISTA ANNI ’90'" - DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

Estratto dell'articolo di Simona Marchetti per www.corriere.it - 21 Marzo 2024

megan fox

È considerata una delle donne più sexy al mondo, ma Megan Fox non si piace. Non si è mai piaciuta. «Lotto con la mia immagine da quando sono bambina - ha confessato l'attrice 37enne, ospite del podcast “Call Her Daddy” - . Soffro di dismorfismo corporeo. Già a cinque anni odiavo le mie cosce: le guardavo e mi sembravano così grosse». Ecco perché è ricorsa spesso alla chirurgia estetica e all'uso continuativo di botox e filler per riuscire ad amare il proprio corpo. […]

[…] «Ho il seno finto da quando avevo circa 22 anni. Il primo intervento l’ho fatto fra il primo e il secondo “Transformers”, ma è stato di tipo conservativo. Ai tempi infatti tutti facevano l’operazione, ma dovevi farla in modo che non fosse rilevabile. Io ero sempre quella bambina che davanti allo specchio diceva: “Dove sono le mie tette?” Ho sempre voluto un seno grande». Dopo aver allattato i tre figli, Noah, Bodhi e Journey, avuti dall’ex marito Brian Austin Green, l’attrice è tornata in sala operatoria per un ritocchino e un ulteriore ingrandimento. Mentre di recente si è sottoposta a un terzo intervento per sostituire le protesi usurate.

megan fox 8

«Il mio corpo non reagisce bene all’anestesia generale - ha ammesso Fox -. Quando faccio un intervento chirurgico, è un grosso problema. Sottoporti all’anestesia è un rischio per la tua vita, quindi quando sono andata sotto i ferri per questa terza operazione, ho chiesto le tette più grandi che potessero star bene sul mio corpo, che è piuttosto piccolo. Ho detto al chirurgo: “Non mi importa cosa va di moda ora, fammi svegliare con delle tette da spogliarellista anni ’90”. E così è stato. Sono una taglia 32D, che non è così grande, sembrano solo grandi sul mio corpo, perché è minuscolo».

Oltre al seno, anche il naso ha subìto un ritocchino: […] «Ho fatto quello quello che si poteva fare e continuerò a farlo e non mi interessa quello che dicono gli altri».

megan fox megan fox 9 megan fox sul red carpet 2 megan fox 4 megan fox 3 megan fox 30 megan fox megan fox 5 megan fox megan fox con la maglietta dei motley crue machine gun kelly megan fox halloween 10 megan fox megan fox 3 megan fox 11 megan fox 2 megan fox 4 megan fox 5 megan fox 6 megan fox 7 megan fox 8 megan fox 9 megan fox megan fox