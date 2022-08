LA RICONOSCETE DALLA FORMA SMAGLIATA? ALTRO CHE JENNIFER LOPEZ! DOPO AVERE LASCIATO FORTE DEI MARMI ALLA VOLTA DELLE MALDIVE (POVERINA, CHE VACANZE AUSTERE) HA DOVUTO FARE I CONTI CON UN INCOVENIENTE CHE L’HA MANDATA SU TUTTE LE FURIE – “DUE GIORNI CON SOLO UNO SPAZZOLINO E UNA MAGLIETTA” – DI CHI SI TRATTA?

Da leggo.it

Vacanze in salita per Federica Panicucci, che dopo avere lasciato Forte dei Marmi alla volta delle Maldive insieme al marito Marco si è trovata a fare i conti con un brutto inconveniente. Dopo due giorni di misterioso silenzio la conduttrice tv torna sui social per spiegare cosa le è accaduto.

Federica Panicucci imprevisto alle Maldive: «Due giorni con solo uno spazzolino e una maglietta»

«Dopo un paio di giorni di silenzio sono tornata. Marco ed io siamo partiti per qualche giorno per il nostro posto del cuore, tutto meraviglioso tranne che siamo atterrati ieri mattina alle 10 e le nostre valigie no» esordisce Federica Panicucci, raggiante come sempre con la sua invidiabile abbronzatura e il trucco sempre impeccabile.

«Le nostre valigie sono arrivate oggi alle 14. Quindi sono stata praticamente un giorno e mezzo senza niente, solo con uno spazzolino da denti e nient'altro» prosegue la conduttrice. La “sciagura” ha colpito anche il compagno Marco Bacini, «ma per lui è diverso» taglia corto la Panicucci, costretta a fare di necessità virtù, potendo contare solo su «una t-shirt», gentile «omaggio del posto dove siamo».

Come dice la stessa Federica, «tutto è bene quel che finisce bene: la valigia è arrivata, era chiusa, era perfetta, dentro c'era tutto». Adesso «la vacanza può iniziare».

