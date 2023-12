LA RICONOSCETE DAI MELONI RETATI, ANZI, IRRETITI? – È UN’ATTRICE CHE HA COMPIUTO 50 ANNI DA QUALCHE MESE: SI È PRESENTATA A UN FESTONE CON UN ABITO CHE NON LASCIAVA NULLA ALL’IMMAGINAZIONE: COMPLETAMENTE TRASPARENTE, CON DELLE STRISCE ARGENTATE A COPRIRE GIUSTO I CAPEZZOLI – POCO TEMPO FA HA RICORDATO UNO DEI SUOI RUOLI PIÙ CELEBRI IN UN FILM IN COSTUME, AFFERMANDO: “AVREI VOLUTO BRUCIARE IL CORSETTO”. ECCO PERCHÉ ORA GIRA CON IL DAVANZALE SENZA ADEGUATA COPERTURA...

Traduzione dell’articolo di Rebecca Lawrence per https://www.dailymail.co.uk/

Kate Beckinsale ha lasciato ben poco all'immaginazione quando ha posato per un servizio fotografico frizzante prima di partecipare a una festa organizzata da Paris Hilton. L'attrice, 50 anni, è apparsa sensazionale senza reggiseno in un abito trasparente che ha messo in mostra il suo ampio patrimonio e il suo ventre tonico.

Gli ornamenti d'argento sono stati posizionati strategicamente lungo l'abito per aggiungere un tocco di glamour all'indumento. Ha completato il look con biancheria intima lilla che si abbinava al suo sfondo e completava la sua pelle abbronzata.

Kate, tuttavia, non era sola nel servizio fotografico: per alcuni scatti ha posato accanto al suo gatto domestico Willow, mentre per altri ha brandito una versione di peluche. Kate ha pubblicato la didascalia degli scatti: Quando @parishilton dice di vestirsi a festa per la sua festa di #Slivmas (per celebrare l'uscita di Paris in Love Season 2 ora in streaming su Peacock) devi obbedire.

VAN HELSING, KATE BECKINSALE E IL DRAMMA DEL CORSETTO: 'AVREI VOLUTO BRUCIARLO'

Emanuela Di Pinto per https://cinema.everyeye.it/

Interpretare film in costume non è mai particolarmente semplice e, soprattutto, comodo. Questo avviene anche in film come Van Helsing, dove gli abiti diventano fondamentali per incarnare il periodo storico in cui è ambientata la storia del cacciatore di vampiri per eccellenza.

La pellicola vede Hugh Jackman nei panni di Van Helsing, cacciatore con la missione di uccidere il famigerato Conte Dracula. La pellicola fu un disastro al botteghino, tanto essere annoverato come uno dei più grandi flop della storia recente. Nonostante Van Helsing conservi tantissimi segreti legati, soprattutto, al lavoro fatto sul set e al modo in cui ha gestito la storia e il personaggio, uno in particolare ha messo in difficoltà Kate Beckinsale che interpretava la co-protagonista del film.

E' più che noto quanto, per le attrici, non sia semplice interpretare film in costume in particolare a causa degli scomodi capi di abbigliamento che sono costrette ad indossare. Tra questi, ovviamente, c'è il temutissimo corsetto. Nonostante non indossi spesso abiti d'epoca nel film, la Beckinsale durante tutto il corso della pellicola indossa un abito con uno strettissimo corsetto. L'attrice ha ammesso di aver sofferto tantissimo durante la lavorazione e di aver pensato di bruciarlo a riprese finite.

