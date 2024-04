LO RICONOSCETE? - NONOSTANTE L’ASPETTO DA VEGLIARDO, L’ATTORE ULTRA-NOVANTENNE E' ABBASTANZA IN FORMA (CAMMINA SENZA BASTONE E NON È PER NULLA RINCOGLIONITO) - FINO A POCO TEMPO FA AVEVA ANCHE L'ENERGIA DI BACCAGLIARE CONTRO GLI ADDETTI ALLA SICUREZZA DEGLI STUDIOS CHE, DURANTE UN INCENDIO SUL SET, VOLEVANO PORTARLO VIA, MA LUI DISSE DI NO...

Estratto dell’articolo di Serena De Santis per www.ilmessaggero.it

Clint Eastwood

Sfiorare cent'anni è già una rarità, ma arrivare a questo traguardo in una forma a dir poco invidiabile è proprio un record, centrato dal duro di Hollywood, l'attore con gli occhi di ghiaccio. Un primato che Clint Eastwood è riuscito a raggiungere senza troppa fatica, visto che ultimamente è apparso in splendida forma.

Il volto dell'Ispettore Callaghan a 93 anni è stato ospite al seminario Ragioni per la speranza, in California, per sostenere la sua carissima amica antropologa Jane Goodall.

I partecipanti del convegno sono rimasti stupiti di vedere il celebre attore in pubblico, che negli ultimi anni è apparso sempre meno per via della sua età. Ma, in occasione dell'evento, ha deciso di tornare per non deludere la sua cara amica, che lo aveva invitato come suo ospite speciale.

Nei video girati e pubblicati dai presenti, Clint Eastwood appare in splendida forma nonostante l'età avanzata ed è visibilmente lusingato nel vedere l'accoglienza che gli è stata riservata.

Nonostante i 93 anni, Eastwood non ha usato un bastone per salire i gradini e non ha voluto l'aiuto di nessuno. Insomma, anche se adesso ha la barba un po' più lunga e i capelli bianchi, di certo il suo fascino non è cambiato. […]

