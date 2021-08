“ABBIAMO AVUTO FIDANZATI COMUNI, MA NON CI SIAMO MAI SCIPPATI UN COMPAGNO” – PARIETTI & FERRARI, IL DUO DI MILFONE AMICHE DA PIÙ DI 30 ANNI: “IL SUCCESSO PUÒ ALLONTANARE, INVECE PER NOI NON È CAMBIATO NIENTE. NON C'È MAI STATA NESSUNA FORMA DI INVIDIA” – PAOLA: “ALBA DICE CHE LE DEVO ANCHE I MIEI FIGLI. ED È VERO. È STATA LEI A PRESENTARMI MIO MARITO. LUI CHIAMÒ ALBA PER AVERE IL MIO NUMERO, IO LE PROIBII DI FARLO MA LEI CONTINUÒ A LAVORARE SOTTO TRACCIA. ED È FINITA CHE CI SIAMO SPOSATI” – ALBA: “GLI UOMINI? ABBIAMO GLI STESSI GUSTI…”