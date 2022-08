LA RICONOSCETE? NON SOLO TV, DOPO 15 ANNI TORNERA’ ANCHE IN TEATRO NEI PANNI DI UNA TASSISTA BIGAMA. SUI SOCIAL LE SUE FOTO SCATENANO PIPPAROLI E HATER CHE LE CONTESTANO LO SMODATO USO DI FILTRI - “VATTENE ALL’OSPIZIO. ALTRO CHE FARE LA RAGAZZINA…” – DI CHI SI TRATTA?

Presto Barbara d’Urso tornerà in tv con il suo Pomeriggio 5 ma, intanto, per lei sui social non si placano gli insulti e le polemiche. La popolare conduttrice, infatti, ha attirato nuove critiche perchè, secondo molti, gli scatti postati non sarebbero idonei alla sua età.

Barbara d’Urso è uno dei personaggi più amati ma allo stesso tempo contestati del mondo dello spettacolo. La conduttrice partenopea, infatti, negli anni ha conquistato una vasta fetta di pubblico fedele ma ha anche sollevato polemiche e critiche per i suoi modi di condurre, che non sono apprezzati da tutti.

Carmelita, che anche quando è lontana dal mondo dello spettacolo si tiene in contatto con i suoi fan tramite i social, di recente si è vista piovere nuove critiche per via di uno scatto che ha fatto storcere parecchi nasi.

I feel so good.

ha scritto Barbara d’Urso in queste ore, sotto uno scatto che la ritrae all’ombra di un bellissimo albero, probabilmente nel giardino della sua villetta a Capalbio.

Nell’immagine la conduttrice posa sexy con un copricostume in pizzo e mentre sono stati molti quelli che si sono complimentati con lei per lo charme e il fisico che sfoggia alla sua età, altrettanti utenti le hanno consigliato di arrendersi all’età che avanza.

Che modo squallido di invecchiare. Se accettasse meglio la terza età e leggesse qualche libro potrebbe essere ancora in tempo per recuperare una qualsiasi dignità, ha scritto qualcuno.

Vattene all’ospizio, hai settant’anni. Altro che fare la ragazzina, ha scritto qualcun altro, forse infastidito dalla spensieratezza delle foto di Carmelita, che non ha problemi a mostrarsi senza filtri. I filtri, infatti, secondo i commenti sono quelli che continua a mettersi in faccia, cosa che, ancora una volta, non è decisamente stata gradita da molti dei suoi haters.

barbara d'urso con il tailleur personalizzato