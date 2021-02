VIDEO! "DRAGHI? MI ASPETTAVO IL BANCHIERE DI DIO, INVECE È UN GRILLINO, MA ASPETTIAMO CON IL VOTO SU ROUSSEAU"- BEPPE GRILLO CHIEDE UN TIME OUT AL POPOLO M5S, PRIMA DI DECIDERE COSA FARE SUL GOVERNO - "DRAGHI MI HA DATO RAGIONE SU TUTTO, MA DOMANI VOTARE SU QUESTE ROBE NO, VI CHIEDO UN ATTIMO DI PAZIENZA” - SALVINI: "IO MINISTRO? SE MI SI CHIEDE DI FAR PARTE DI UNA SQUADRA, IO PER CARATTERE LA PARTITA ME LA GIOCO, NON MI TIREREI IINDIETRO" - "LA RUSPA? IN QUESTO MOMENTO DI EMERGENZA LA USIAMO PER I CANTIERI, PER COSTRUIRE" - VIDEO