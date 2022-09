LA RICONOSCETE DAI PIEDI O DALLE POETICHE CHIAPPE? - SUI SOCIAL SI DA' UN TONO CON FRASETTE ACCHIAPPALIKE (“SE CON UN TACCO TI VEDRAI ALTA, CON L’AMORE PER TE STESSA TI VEDRAI IMMENSA”). PECCATO SOLO PER L’ERRORE NELLA DIDASCALIA: FRIDA KAHLO DIVENTA "GRIDA KHALO". I COMMENTI SONO AL VETRIOLO: “CACIOTTARA ERI E RIMANI”; “QUESTO POST FRIDA VENDETTA!“. DI CHI SI TRATTA?

Da https://www.gossipetv.com/

ELISABETTA GREGORACI

“Se con un tacco ti vedrai alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa”. L’aforisma è firmato Frida Kahlo, mitica pittrice messicana del Novecento. Elisabetta Gregoraci ha preso a prestito la massima e l’ha usata come didascalia per impreziosire il suo ultimo post Instagram, un paio di foto a mezzo busto. Qualcosa però è andato storto: la showgirl calabrese è incappata in una dimenticabile gaffe che ha subito iniziato a fare il giro della rete e a far piovere una cascata di ironie e sarcasmi.

ELISABETTA GREGORACI

Al posto di Frida Kahlo, ‘Ely’ ha digitato Grida Kahlo, innescando una miriade di battutacce da parte di parecchi utenti (accortasi dell’errore, in un secondo momento, ha corretto ma ormai la frittata era fatta). E non è finita qui perché qualcuno, oltre a spernacchiarla, l’ha pure insultata, dandole della “caciottara“. E lei come ha reagito? Per nulla bene, infuriandosi e rispondendo per le rime.

“Caciottara eri, caciottara rimani”, ha tuonato un follower. Secca e inviperita la replica della Gregoraci: “Idiota sei, idiota rimani”. Tornando alla gaffe, si sono letti diversi commenti ora velenosi ora densi di sarcasmo. Da “manco a copiare le citazioni. Totalmente capra, adoro”, a “Questo post Frida vendetta!“, fino a “Pablo Bermuda”. Insomma, stavolta la showgirl ha toppato. Pazienza!

ELISABETTA GREGORACI elisabetta gregoraci elisabetta gregoraci 3 elisabetta gregoraci 2 elisabetta gregoraci alla mostra del cinema di venezia 2 elisabetta gregoraci alla mostra del cinema di venezia 1 ELISABETTA GREGORACI elisabetta gregoraci alla mostra del cinema di venezia 5 elisabetta gregoraci alla mostra del cinema di venezia 6 gregoraci elisabetta gregoraci alla mostra del cinema di venezia 4