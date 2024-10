LA RICONOSCETE DALLE POPPE TEMPESTATE DI DIAMANTI? - È UNA DELLE TANTE SUPERMODELLE CHE HA FATTO IL SALTO AL GRANDE SCHERMO - L'ANNO SCORSO HA RIVELATO COME È RIUSCITA A METTERA A CUCCIA QUEL PORCELLO DI HARVEY WEINSTEIN: "MI HA FATTO TANTE DOMANDE MOLTO INTIME. GLI HO DETTO CHE NELLA MIA VITA C’ERA UN UOMO E GLI HO MOSTRATO LE FOTO DEI MIEI FIGLI..." - DI CHI SI TRATTA?

Estratto dell'articolo di Eleonora D'Amore per www.fanpage.it - 16 maggio 2024

laetitia casta 6

Laetitia Casta […] Che cos'è che ti completa, che trovi in Italia che in Francia non c'è?

La vita epicurea e anche l’essere in famiglia, un modo di esprimere i sentimenti molto più diretto.

Ti contraddistingue una grande ironia e sembra che prenda il sopravvento su una bellezza che è assolutamente innegabile. È così?

Sì. Io mi vedo come uno schermo bianco e tutti vi proiettano i loro fantasmi, se non rido da questo (ride, ndr). E poi io non sono responsabile per il mio aspetto fisico, sono responsabile delle scelte che faccio al cinema e al teatro. Questo è ciò che conta di più.

laetitia casta

C'è una qualità che pensi di avere e che però pensi sia ancora passata inosservata?

Anche i difetti con il tempo diventano qualità. Il fatto di non mollare mai la presa sulle mie idee o sulle cose in cui credo, che voglio, all'inizio è stato considerato come un carattere difficile, adesso rappresentano la mia forza.

È un momento storico in cui la salute mentale è diventata un tema imprescindibile per l'essere umano. Non hai mai fatto segreto del tuo desiderio di indagare te stessa attraverso la psicoanalisi. In cosa in particolare senti di essere stata aiutata con la terapia?

Ho fatto dieci anni di psicanalisi e ho notato, personalmente, che mi ha aiutata a vivere con i problemi, ma non li ha cambiati. Adesso ci posso convivere, li capisco, ma la cosa più interessante per me è stato un lavoro più spirituale e profondo. Ho capito che è fondamentale amarsi.

laetitia casta 5

Da supermodella ad attrice, un percorso fatto di diversi step professionali. Ne manca uno in particolare che vorresti si realizzasse?

Non sono una persona ambiziosa, non c'è un’immagine della carriera che vorrei. Mi lascio guidare con incontri, con progetti, con il cuore e lo so che se io seguo il mio cuore non mi posso sbagliare. Sto lavorando sulla scrittura adesso. […]

