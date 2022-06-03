LA RICONOSCETE DALLA SILHOUETTE DESNUDA? – È UNA SHOWGIRL CHE HA AVUTO LA SUA ETÀ DELL’ORO NEGLI ANNI OTTANTA-NOVANTA, QUANDO IL SUO PROSPEROSO DECOLLETE IMPERVERSAVA IN TV E AL CINEMA, POI HA DETTO ADDIO AL MONDO DELLO SPETTACOLO PER RIFUGIARSI NEL SUO BUEN RETIRO ALL’ESTERO – HA PIÙ DI CINQUANT’ANNI, MA È ANCORA UN “PORTENTO” DI DONNA, E SI È ADEGUATA ALLA MODA DEL "PERINEUM SUNNING", I BAGNI DI SOLE AL DIDIETRO PER STIMOLARE LA CREATIVITÀ...-
DANDOLATE PER "OGGI" - RAGAZZE, FATEVE SOTTO: CREMONINI È TORNATO SINGLE - AMORE FINITO CON LA SUA FIDANZATA MARTINA MAGGIORE A CUI ERA LEGATO DA 4 ANNI. I MOTIVI DELLA ROTTURA? AH, NON SAPERLO – ILARIA D'AMICO IN PRIMA SERATA SU RAI 2 CON UN SUPPORTER D’ECCEZIONE: MAX ALLEGRI (ASSAI STIMATO DA UN UOMO RAI SILURATO IN QUESTE ORE) - PAOLA FERRARI NON HA ANCORA DECISO SE ACCETTARE L'OFFERTA DI CONDURRE UN PROGRAMMA NELLA DOMENICA POMERIGGIO DI RAI 2 – GIGLIOLA CINQUETTI VERSO IL GFVIP
TUTTI PRONTI A SALIRE SUL CARROCCIO DI GIORGETTI – IN QUESTI GIORNI IL TELEFONO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO È BOLLENTE: A CHIAMARLO C’È UNA LUNGA SCHIERA DI SALVINIANI “DI CONVENIENZA”, CHE HANNO FRETTA DI SMARCARSI DAL “CAPITONE”. I NOMI SAREBBERO DI PRIMISSIMO PIANO: DAI CAPIGRUPPO ROMEO E MOLINARI A ROBERTO CALDEROLI, FINO AL VICESEGRETARIO ANDREA CRIPPA – UFFICIALMENTE, TUTTI COMPATTI ATTORNO AL SEGRETARIO. PRIVATAMENTE, PRESSANO GIORGETTI CON MESSAGGI DEL TIPO: “IL FUTURO DELLA LEGA DIPENDE DA TE. CHE FAI TI MUOVI O NON TI MUOVI? IN OGNI CASO, TIENICI PRESENTE…”
ANCHE I CRIMINALI SI EVOLVONO: BASTA DROGA E CONTRABBANDO, MEGLIO GLI ATTACCHI HACKER! – PATRICE CAINE, AD DI THALES, COLOSSO DELLA CYBERSECURITY: “IL CYBER CRIMINE GENERA TRE VOLTE PIU’ GUADAGNI RISPETTO AL TRAFFICO DI DROGA, E’ PIU’ SEMPLICE E COMPORTA MENO RISCHI” – TRE AZIENDE SU 10 COLPITE DA RANSOMWARE ACCETTANO DI PAGARE PUR DI SALVARE I LORO DATI. E TRA DAD E SMART WORKING, IL COVID È STATO UNA MANNA PER I PIRATI INFORMATICI – IL GIRO D’AFFARI STIMATO, TRA IL 2020 E IL 2025, È ENORME: CINQUE TRILIONI DI DOLLARI…
L'INTER NE HA PRESO ARMENO UNO - MKHITARYAN HA SCELTO I NERAZZURRI: IL 33ENNE CENTROCAMPISTA OFFENSIVO ARMENO SALUTA LA ROMA E VOLA A MILANO - IL GIOCATORE CHIEDEVA 5 MILIONI A STAGIONE, TROPPI PER I GIALLOROSSI: ADESSO IL DIRETTORE SPORTIVO TIAGO PINTO DEVE ANDARE ALLA RICERCA DEL SOSTITUTO E PENSA A ISCO DEL REAL MADRID (CHE PERÒ NON CONVINCE A PIENO)
A SHANGHAI 22 MILIONI DI PERSONE TORNANO ALLA LIBERTÀ - DOPO PIÙ DI DUE MESI DI LOCKDOWN DURISSIMO LE AUTORITÀ HANNO DECISO CHE DA DOMANI CHI VIVE IN AREE RITENUTE A BASSO RISCHIO CONTAGIO POTRÀ MUOVERSI LIBERAMENTE PER LA CITTÀ - IL “SUCCESSO” CONTRO OMICRON, COME LO STANNO PRESENTANDO I MEDIA CINESI, HA AVUTO PERÒ DEI COSTI ALTISSIMI, ECONOMICI E SOCIALI...
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
TAGLIATE LA PANZA, IL CUORE VI RINGRAZIERÀ! - LA CHIRURGIA BARIATRICA, QUELLA CHE RIDUCE LA SUPERFICIE DI STOMACO O INTESTINO NEI PAZIENTI OBESI, OLTRE A FAR CALARE IL PESO RIDUCE DI MOLTO IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE - LO DICE UNO STUDIO PUBBLICATO SULL’EUROPEAN HEART JOURNAL - UN’OTTIMA NOTIZIA PER I 650 MILIONI DI ADULTI OBESI NEL MONDO E PER GLI OLTRE 100 MILIONI TRA I BAMBINI - MA ALLORA PERCHÉ SOLO IL 2% DELLE PERSONE POTENZIALMENTE OPERABILI SI SOTTOPONE ALL'INTERVENTO CHIRURGICO?