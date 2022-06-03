LA RICONOSCETE DALLA SILHOUETTE DESNUDA? – È UNA SHOWGIRL CHE HA AVUTO LA SUA ETÀ DELL’ORO NEGLI ANNI OTTANTA-NOVANTA, QUANDO IL SUO PROSPEROSO DECOLLETE IMPERVERSAVA IN TV E AL CINEMA, POI HA DETTO ADDIO AL MONDO DELLO SPETTACOLO PER RIFUGIARSI NEL SUO BUEN RETIRO ALL’ESTERO – HA PIÙ DI CINQUANT’ANNI, MA È ANCORA UN “PORTENTO” DI DONNA, E SI È ADEGUATA ALLA MODA DEL "PERINEUM SUNNING", I BAGNI DI SOLE AL DIDIETRO PER STIMOLARE LA CREATIVITÀ...

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media e tv

DANDOLATE PER "OGGI" - RAGAZZE, FATEVE SOTTO: CREMONINI È TORNATO SINGLE - AMORE FINITO CON LA SUA FIDANZATA MARTINA MAGGIORE A CUI ERA LEGATO DA 4 ANNI. I MOTIVI DELLA ROTTURA? AH, NON SAPERLO – ILARIA D'AMICO IN PRIMA SERATA SU RAI 2 CON UN SUPPORTER D’ECCEZIONE: MAX ALLEGRI (ASSAI STIMATO DA UN UOMO RAI SILURATO IN QUESTE ORE) - PAOLA FERRARI NON HA ANCORA DECISO SE ACCETTARE L'OFFERTA DI CONDURRE UN PROGRAMMA NELLA DOMENICA POMERIGGIO DI RAI 2 – GIGLIOLA CINQUETTI VERSO IL GFVIP

politica

TUTTI PRONTI A SALIRE SUL CARROCCIO DI GIORGETTI – IN QUESTI GIORNI IL TELEFONO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO È BOLLENTE: A CHIAMARLO C’È UNA LUNGA SCHIERA DI SALVINIANI “DI CONVENIENZA”, CHE HANNO FRETTA DI SMARCARSI DAL “CAPITONE”. I NOMI SAREBBERO DI PRIMISSIMO PIANO: DAI CAPIGRUPPO ROMEO E MOLINARI A ROBERTO CALDEROLI, FINO AL VICESEGRETARIO ANDREA CRIPPA – UFFICIALMENTE, TUTTI COMPATTI ATTORNO AL SEGRETARIO. PRIVATAMENTE, PRESSANO GIORGETTI CON MESSAGGI DEL TIPO: “IL FUTURO DELLA LEGA DIPENDE DA TE. CHE FAI TI MUOVI O NON TI MUOVI? IN OGNI CASO, TIENICI PRESENTE…”

business

ANCHE I CRIMINALI SI EVOLVONO: BASTA DROGA E CONTRABBANDO, MEGLIO GLI ATTACCHI HACKER! – PATRICE CAINE, AD DI THALES, COLOSSO DELLA CYBERSECURITY: “IL CYBER CRIMINE GENERA TRE VOLTE PIU’ GUADAGNI RISPETTO AL TRAFFICO DI DROGA, E’ PIU’ SEMPLICE E COMPORTA MENO RISCHI” – TRE AZIENDE SU 10 COLPITE DA RANSOMWARE ACCETTANO DI PAGARE PUR DI SALVARE I LORO DATI. E TRA DAD E SMART WORKING, IL COVID È STATO UNA MANNA PER I PIRATI INFORMATICI – IL GIRO D’AFFARI STIMATO, TRA IL 2020 E IL 2025, È ENORME: CINQUE TRILIONI DI DOLLARI…

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TAGLIATE LA PANZA, IL CUORE VI RINGRAZIERÀ! - LA CHIRURGIA BARIATRICA, QUELLA CHE RIDUCE LA SUPERFICIE DI STOMACO O INTESTINO NEI PAZIENTI OBESI, OLTRE A FAR CALARE IL PESO RIDUCE DI MOLTO IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE - LO DICE UNO STUDIO PUBBLICATO SULL’EUROPEAN HEART JOURNAL - UN’OTTIMA NOTIZIA PER I 650 MILIONI DI ADULTI OBESI NEL MONDO E PER GLI OLTRE 100 MILIONI TRA I BAMBINI - MA ALLORA PERCHÉ SOLO IL 2% DELLE PERSONE POTENZIALMENTE OPERABILI SI SOTTOPONE ALL'INTERVENTO CHIRURGICO?