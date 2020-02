''IL VIRUS FARÀ IL GIRO DEL GLOBO'' - L'OPINIONE DEI VIROLOGI: PER ILARIA CAPUA ''ARRIVERÀ IN EUROPA E IN ITALIA IN MANIERA PIÙ CONSISTENTE. NON ABBIAMO GLI ANTICORPI A DIFENDERCI''. NON A CASO BURIONI È D'ACCORDO CON IL BLOCCO DEI VOLI, CHE DEVE CONTINUARE A OLTRANZA: ''L'OMS LO CAPIRÀ QUANDO SARÀ TROPPO TARDI'' - GIANNI REZZA: ''L'AFRICA PUÒ ESSERE IL PUNTO DEBOLE''