LA RICONOSCETE NEL SUO FILM D’ESORDIO IN CUI INTERPRETAVA UNA VEDOVA ALLEGRA? È STATA LA PRIMA MADRINA ITALIANA A CANNES, HA RECITATO IN ARAMAICO, PERSIANO, SERBO, LATINO, IN UN DIALETTO DEL SUD FRANCESE E IN DIVERSI DIALETTI ITALIANI. MA PER PARLARE IN UMBRO E’ DOVUTA ANDARE A PRENDERE RIPETIZIONI – OGGI MANDA VIDEO-MESSAGGI, NEANCHE FOSSE BEPPE GRILLO, PURE AL SALONE NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO – VIDEO

U

https://corrieredellumbria.it/news/citta-di-castello/311219/monica-bellucci-alza-il-sipario-sul-salone-nazionale-del-tartufo-bianco-pregiato-di-citta-di-castello-con-un-video-messaggio.html

UCCI, UCCI, LE CURIOSITA' SU MONICA BELLUCCI

monica bellucci nel film la riffa

Da tg24.sky.it

Monica Bellucci esordisce sul grande schermo nel 1991 con il ruolo da protagonista nel film La riffa di Francesco Laudadio, accanto a Massimo Ghini e Giulio Scarpati. Il suo personaggio è quello di Francesca, una vedova afflitta dai debiti lasciati dal marito che decide in organizzare una riffa e mettere sé stessa in palio come premio. Parteciperà a tante altre pellicole italiane, una su tutte Malèna di Giuseppe Tornatore, ma moltissimi sono anche i suoi successi nel cinema internazionale

monica bellucci nel film la riffa

LE LINGUE - Monica Bellucci, oltre all'italiano, parla correntemente il francese e l'inglese e conosce anche il portoghese e lo spagnolo. L’attrice però ha inoltre recitato in aramaico, persiano, serbo, latino, in un dialetto del sud francese e in diversi dialetti italiani

monica bellucci

MONICA BELLUCCI

Da corrieredellumbria.it

Monica Bellucci non conosceva il dialetto umbro e, per interpretare una parte ne I mitici, dovette fare ripetizioni. Parola di Enrico Vanzina che si è raccontato in una lunga intervista sulle colonne del Corriere della Sera dove, tra i vari aneddoti, ha parlato anche dell'attrice tifernate.

"La scegliemmo per I mitici - ha rivelato il regista romano - Il suo personaggio parlava con forte accento umbro e lei, nata a Città di Castello, ci sembrava perfetta. Solo che Monica parlava un italiano pulito, non sapeva nemmeno una parola in dialetto. Così l’abbiamo mandata a lezione dal coach Max Turilli, specialista di umbro-marchigiano". Vanzina ha anche raccontato di come la Bellucci abba fatto vendere le cassette vhs del film per pareggiare il bilancio.

"Dovevamo convincere un tizio a concludere l’affare. 'Vi aiuto io', promise Monica. E si presentò elegantissima all’appuntamento da Bice a Milano. Quando entrò calò il silenzio. Ovviamente abbiamo piazzato le cassette".

monica bellucci monica bellucci 3 monica bellucci beetlejuice beetlejuice tim burton monica bellucci monica bellucci tim burton foto di bacco (3) monica bellucci per sesso o per amore? 3 monica bellucci al gilda MONICA BELLUCCI CON LA FIGLIA DEVA CASSEL monica bellucci per sesso o per amore? 2 monica bellucci e tim burton al matrimonio di gigi buffon e ilaria d amico TIM BURTON MONICA BELLUCCI - RED CARPET MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA monica bellucci malena monica bellucci briganti, amore e liberta monica bellucci al gilda monica bellucci on the milky way riccardo scamarcio e la scena di sesso con monica bellucci a belve