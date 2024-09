LA RICONOSCETE DALLA TETTA BACIATA DAL SOLE? QUALCHE ANNO FA DISSE NO A UNA NOTTE CON ROBBIE WILLIAMS - “MI AVEVA VISTA IN PRIMA FILA, A MILANO, A UN SUO CONCERTO AL ROLLING STONE, E A FINE SERATA MI AVEVA CHIESTO SE VOLEVO ANDARE CON LUI A COMO” – HA ANCHE CONDIVISO UN UOMO CON LA SORELLA. DI CHI SI TRATTA?

In una intervista a Vanity Fair, molti anni fa, Paola Iezzi ha rivelato di aver detto no a una notte con Robbie Williams. Mi aveva vista in prima fila, a Milano, a un suo concerto al Rolling Stone, e a fine serata mi aveva chiesto se volevo andare con lui a Como. Ho detto no. Accidenti, sono pentita!».

Paola Iezzi, nota cantante del duo "Paola e Chiara", è tra i giudici della nuova stagione di X Factor. E a fare il tifo per lei, oltre a montagne di fan e ammiratori, ci sarà anche lo storico compagno Paolo Santambrogio. Fotografo di moda e regista di videoclip musicali, Paolo si è fidanzato ufficialmente con la Iezzi nel lontano 2007. Poi è arrivata la proposta di matrimonio, sette anni dopo, anche se ancora le nozze non sono state celebrate. Paola ha avuto anche altre esperienze d’amore, prima dell’attuale compagno, compresa una relazione fugace con un uomo che (si è scoperto poi) era stato insieme alla sorella Chiara. Però l’equivoco non ha avuto ripercussioni sul loro rapporto.

Paola Iezzi, dal successo all’amore

Da diva della musica a giudice inflessibile. Paola Iezzi si prepara al salto, per una nuova tappa della sua carriera che la porterà al tavolo di X Factor, per la prima volta in assoluto. Di lei conosciamo a memoria l’epopea musicale insieme alla sorella, Chiara, quando formavano una delle coppie più cool del panorama italiano. Poi arrivò la pausa, per molti una specie di lutto. Ma stando alle dirette interessate, alla fine quella di separarsi è stata la scelta giusta. "Ci siamo concentrate più su noi stesse", spiegava Chiara a questo proposito, "e ci siamo ricaricate".

Nel frattempo, Paola e Chiara hanno fatto in tempo a dedicarsi anche all’amore, finendo per invaghirsi della stessa persona. "Quella cosa lì adesso sarebbe impossibile da vivere", diceva sempre Chiara, "siamo grandi, siamo altre persone…Scoprirlo è stato uno choc ma dopo qualche incomprensione ci siamo spiegate". Archiviato quell’incidente, per Paola è arrivato l’incontro fatidico con il suo attuale compagno, Paolo Santambrogio. "Paolo sin da subito è stato attento a non farsi pubblicità con il mio nome", ha raccontato la Iezzi al settimanale Oggi. Si sono fidanzati nel 2007, e nel 2014 è arrivata la proposta di nozze.

"Quando me l’ha chiesto ero in tuta", ha scherzato la cantante, "struccata e con il mollettone fra i capelli. Lui è agnostico e non battezzato, non so se ci sposeremo in chiesa. Anche gli allestimenti saranno dibattuti: lui sobrio, io un po’ meno". Per ora, comunque, il matrimonio non è arrivato. E a quanto pare neanche i figli. Ma è difficile scoprire altri dettagli o indizi utili, perché sia Paola che il compagno sono riservatissimi (e pubblicano poco sui social).

