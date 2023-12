RICORDATE QUELLA GRAN GNOCCA DI PAMELA ANDERSON? ECCO, DIMENTICATELA: SUL RED CARPET DEI "BRITISH FASHION AWARDS", L’EX BAGNINA DI "BAYWATCH", OGGI 56ENNE, SI E' PRESENTATA SENZA TRUCCO - UN LOOK "ACQUA & SCIACQUONE" CHE MOSTRA LE INGIURIE DEL TEMPO: DA BONAZZA A SCIURA SFIORITA - LA DECISIONE DI SMETTERLA DI CONCIARSI COME UNA RAGAZZINA: “MI SONO GUARDATA ALLO SPECCHIO E…”

DAGONEWS

pamela anderson ai british fashion awards 2

Senza trucco, non ci sono inganni. Pamela Anderson si è presentata in versione acqua e sapone ai British Fashion Awards di Londra. L’ex bagnina di Baywatch, ormai 56enne, era quasi irriconoscibile, almeno in viso. Portava una coda di cavallo bassa, un cappotto bianco e una maglietta, che conteneva a fatica il seno, rimasto prosperoso e ancora bello tonico (grazie, plastica).

Dopo anni di make-up aggressivi e vestiti striminziti, Pamela Anderson ha rivelato recentemente che trova liberatorio partecipare ai red carpet senza trucco. Sostiene che l'aver realizzato il suo “show di rinnovamento”, Pamela's Garden of Eden, l'ha spinta a mostrare ai fan la sua "vera" persona. “Quando sono andata alla Settimana della moda di Parigi, ho deciso di non truccarmi e mi sono sentita davvero come quella bambina di cinque anni di Ladysmith che ha potuto indossare i vestiti di Victoria Beckham", ha detto.

pamela anderson

La star canadese ha detto che, dopo aver fatto così, è stata sorpresa di sentir dire che stava facendo una "dichiarazione", cosa che non è mai stata nelle sue intenzioni. Mi sono sentita così libera. Non voleva essere una dichiarazione, non è la pace nel mondo e non sapevo se qualcuno se ne sarebbe accorto. Non sono seduta su una sedia da trucco per tre ore. Mi sono guardata allo specchio e mi sono detta: "Hai quasi 60 anni, va bene così, goditi Parigi e non giocare"", ha aggiunto.

