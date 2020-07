7 lug 2020 10:20

RICORDATE IN "ROCKY 2" IL SECONDO ROUND DEL COMBATTIMENTO TRA STALLONE E CARL WEATHERS CHE INTERPRETAVA APOLLO CREED? - DOPO CHE LA CAMPANA SUONA, I DUE SI STRATTONANO PRIMA DI ESSERE DIVISI E CONTINUANO A BECCARSI FINO A CHE NON TORNANO ALL’ANGOLO. “SLY” HA RIVELATO CHE ERANO ARRABBIATI DAVVERO L’UNO CON L’ALTRO E NON STAVANO RECITANDO. MA QUESTA SCENA PIACQUE COSI’ TANTO A STALLONE CHE… - VIDEO