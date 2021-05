AUDIZIONE DI FRANCO DI MARE IN COMMISSIONE VIGILANZA

AGORA', CONFERMATA LUISELLA COSTAMAGNA. SI ALLUNGA NEL DAYTIME E ARRIVA LO SPIN OFF NEL WEEKEND

Manovre in corso. Su Rai3 il direttore Franco Di Mare ha deciso di mischiare le carte in tavola e di puntare su qualche novità. Nella prossima stagione si spingerà ancora con più forza sul marchio Agorà, il talk show del mattino si allungherà nel daytime feriale fino alle 10.30 lasciando poi la linea a Elisir che anticiperà la messa in onda di mezz'ora.

Copriranno lo spazio di Mi Manda Rai3 che andrà in onda nel weekend con la conduzione solitaria di Federico Ruffo, per la collega Lidia Galeazzo ci saranno nuovi progetti. Luisella Costamagna, a dispetto dei rumors che la davano in uscita, ha strappato la riconferma e sarà alla guida del talk show anche nell'edizione 2021-2022. Edizione che si presenterà al pubblico, non solo con la mezz'ora in più quotidiana, ma con lo spin off del weekend. Sabato e domenica mattina in onda, molto probabilmente dalle 8 alle 9, con una conduzione differente. Chi occuperà quel posto? La corsa è già iniziata.

ORIETTA BERTI E MANUELA ARCURI VITTIME DI SCHERZI A PARTE

Scherzi a parte si prepara a tornare in onda a settembre su Canale 5. Lo storico programma vedrà alla guida Enrico Papi di ritorno da Tv8, chi è finito nel loro mirino? Tra le vittime possiamo anticipare due nomi: la bombastica Manuelona Arcuri e la cantante Orietta Berti che sta vivendo una seconda giovinezza professionale dopo Sanremo 2021.

NUOVA SECONDA SERATA PER RAI2 PER ALESSANDRO GIULI E SALINI LAVORA AL SUO RINNOVO

Dopo i flop di Seconda Linea e Anni 20 arriverà ancora una nuova possibilità professionale per Alessandro Giuli, il giornalista stimato da Fratelli d'Italia (sua sorella è anche portavoce di Lollobrigida, cognato di Giorgia Meloni). Stando alle nostre fonti in estate, probabilmente da inizio agosto, condurrà una nuova trasmissione in seconda serata dal titolo provvisorio "W l'Italia", dedicato alla storia e all'archeologia, registrato interamente in esterna. Non solo, a sorpresa l'ad in scadenza Salini e il direttore Di Meo starebbero spingendo per il rinnovo del suo contratto che, secondo alcuni fonti beninformate, si aggirerebbe intorno ai 200 mila euro. Contratto di esclusiva. Polemiche in arrivo?

RICORDATE SONIA GREY? HA APERTO UN PROFILO "SEXY" SU ONLYFANS

Ricordate la giunonica Sonia Colone in arte Sonia Grey? Infermiera sexy a Striscia la notizia ma anche conduttrice di programmi tv su Rai1: da Notti Mondiali a Unomattina per arrivare a Domenica In...Amori. Che fine ha fatto? Oggi si diverte sui social dove posta foto sexy e ammiccanti. Per chi vuole scoprire qualcosa in più ha aperto un profilo sul noto social OnlyFans "per riscoprire femminilità, erotismo e seduzione". Per vedere gli scatti hot servono 19,90 euro al mese.

A L'ARIA CHE TIRA NESSUNO CITA DOMENICO ARCURI (EX DELLA MERLINO)

La figura di Domenico Arcuri, ex commissario straordinario per l'emergenza Covid, è abbastanza discussa. Non a L'aria che tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino. La conduttrice, i politici, i giornalisti non lo citano mai. Cosa che avviene, come immaginabile, in tutti i programmi giornalistici di tutte le reti. In questa strana decisione inciderà il rapporto personale tra l'ex commissario e la conduttrice? Arcuri è stato sposato con la Merlino, dal loro amore è nata la figlia Caterina.

ESTATE IN RADIO PER PAOLA PEREGO

Nuovo impegno estivo per Paola Perego, la conduttrice tornerà nei prossimi mesi in radio. Una nuova esperienza sulle frequenze di Radio2, un programma dove sarà affiancata da un nome non ancora scelto dalla direttrice Paola Marchesini. Chi sarà?

BARBARESCHI E IL PROGRAMMA COMICO SU RAI2

Rai2 punta ancora sui comici? Sarebbe in cantiere, sempre per il prossimo autunno, un nuovo programma prodotto da Luca Barbareschi, stimato dalle parti di Fratelli d'Italia e ora in onda su Rai3, in cui gareggiano alcune squadre di comici capitanate da altrettanti comici, magari in arrivo dalla scuderia di Made in Sud. L'idea vedrà la luce?

IL PRANZO È SERVITO, IL RITORNO SPINTO DA SALINI

Gira voce che a spingere con forza per il reboot de "Il pranzo è servito" su Rai1 sia stato l'amministratore delegato Fabrizio Salini che avrebbe scelto personalmente, tra i dubbi di molti, il conduttore Flavio Insinna. Operazione costosa e rischiosa ma quando si scoprirà l'esito Salini sarà già fuori dall'azienda.

INDOVINELLI

1) Nella serie tv molto amata dal pubblico arriverà presto una nuova attrice, non particolarmente quotata, nemmeno così brava. Dicono sia stata spinta dal regista con cui ha legame molto intenso. Chi sono?

2) La conduttrice di Rai2 proprio non sopporta la "giornalista/opinionista" con passato da showgirl. "Quella ci ha provato anche con mio marito", ha confidato alle amiche. Di chi stiamo parlando?

3) Come mai la showgirl semisconosciuta continua a collaborare con un noto giornale? Tutto merito di suo marito che investe nella rivista in questione (e non solo) in pubblicità. Chi sono?

