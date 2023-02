6 feb 2023 16:05

IL RIENTRO IN RAI DEL COMPAGNO RICCARDO IACONA AGITA IL SINDACATO USIGRAI - COME DAGORIVELATO, IL GIORNALISTA HA ANTICIPATO LA PENSIONE MA GRAZIE A BEPPE CASCHETTO È RIENTRATO IN RAI DALLA FINESTRA CON UN CONTRATTO DA “ARTISTA”: GUADAGNERÀ 660MILA EURO IN 3 ANNI E DA STASERA TORNA ALLA CONDUZIONE DI "PRESA DIRETTA" SU RAI3 – L’USIGRAI TEME L’EFFETTO DOMINO CHE UN EMENDAMENTO AL MILLEPROROGHE POTREBBE PROVOCARE SU VIALE MAZZINI. A IMPENSIERIRE È UNA NORMA CHE…