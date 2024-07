È RIMASTA IN MUTANDE: IN TUTTI I SENSI. LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA UN PO’ FROLLA? - “MI HANNO SOTTRATTO 18 MILIONI DI DOLLARI DI RISPARMI. LA GENTE SI È APPROFITTATA DI ME QUANDO SONO STATA MALE. NON HO POTUTO LEGGERE PER UN PAIO D’ANNI. MOLTE PERSONE PENSAVANO CHE SAREI MORTA. HO DECISO DI NON AGGRAPPARMI ALLA MALATTIA, ALL’AMAREZZA O ALLA RABBIA. UN MONACO BUDDISTA MI HA DETTO CHE…”

Da ilfattoquotidiano.it

sharon stone

Sharon Stone è tornata a parlare del terribile ictus del 2001 e a The Hollywood Reporter ha rivelato un episodio molto spiacevole: “La gente si è approfittata di me in quel periodo.

Avevo risparmiato 18 milioni di dollari grazie a tutto il mio successo, ma quando sono tornata a controllare il mio conto in banca, erano tutti spariti. Il mio frigorifero, il mio telefono: tutto era a nome di altre persone. Non avevo soldi. Ho deciso di restare presente e di lasciar andare. Ho deciso di non aggrapparmi alla malattia, all’amarezza o alla rabbia”.

sharon stone e billy baldwin in silver 7

E ancora: “Se mordi il seme dell’amarezza, non ti lascerà mai. Ma se mantieni la fede, anche se quella fede è grande quanto un granello di senape, sopravvivrai. Quindi, ora vivo per la gioia. Vivo per uno scopo”.

Poi dell’ictus ha rivelato: “Ho avuto un’esperienza di morte e poi mi hanno riportata indietro. Un monaco buddista mi ha detto che mi ero reincarnata nel mio stesso corpo. Ho avuto un’esperienza di morte e poi mi hanno riportata indietro.

Ho sanguinato nel cervello per nove giorni e il mio cervello è stato spinto in avanti. Non era posizionato nella mia testa dove era prima. E mentre ciò accadeva, tutto è cambiato. Il mio senso dell’olfatto, la vista, il tatto. Non ho potuto leggere per un paio d’anni. Molte persone pensavano che sarei morta”.

sharon stone e billy baldwin in silver 4 sharon stone pronti a morire. sharon stone 3 sharon stone 1 sharon stone 4 SHARON STONE IN BASIC INSTINCT michael douglas sharon stone basic instinct michael douglas sharon stone basic instinct sharon stone a cannes sharon stone silver