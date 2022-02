RINVIATA A GIUDIZIO NAIKE RIVELLI - ACCOLTA LA DENUNCIA PER DIFFAMAZIONE DI BARBARA D'URSO. LA FIGLIA DI ORNELLA MUTI IN UN POST AVEVA SCRITTO: ''VOCI DI CORRIDOIO SOSTENGONO CHE "BARBARELLA" ABBIA UN AMANTE A MEDIASET'' - LA REAZIONE DELLA D'URSO E LA DENUNCIA PENALE NEI CONFRONTI DELLA RIVELLI - IL VIDEO IN CUI NAIKE PERCULA BARBARA D'URSO

Poche ore fa è stata rinviata a giudizio Naike Rivelli a seguito della denuncia per diffamazione della neo nonna Barbara D'Urso. La figlia di Ornella Muti in un post aveva scritto: "Voci di corridoio sostengono che la D'Urso abbia un amante a Mediaset". Come andrà a finire la storia? Ah saperlo...

DOPO LA DENUNCIA NAIKE E ORNELLA MUTI CONTRO BARBARA D'URSO

Giada Oricchio per www.iltempo.it - articolo del 1-7-2020

È guerra senza quartiere tra Naike Rivelli e Barbara D'Urso: la conduttrice ha denunciato per diffamazione la figlia d'arte. "Mi ha mandato i carabinieri" ha detto Naike e Ornella Muti: "Barbara, ma non eravamo amiche?!". In piena estate scoppia una bomba: Naike Rivelli ha svelato, con un video su Instagram, di aver ricevuto una denuncia penale dalla conduttrice Mediaset.

Naike, vestita di pizzo trasparente, prima ha fatto la parodia del modo di condurre della D'Urso: "Mi sono vestita così per promuovere l'integrità della donna", poi ha sferrato l'attacco: "Nelle tue trasmissioni hai fatto venire gente di ogni genere e in ogni condizione, ricordo bene Francesco Nuti e hai fatto audience su questo. Hai parlato delle emozioni, della disperazione e degli equivoci, quindi cose che potrebbero non essere vere.

Hai creato mega gossip, non voglio entrare in merito al tipo di televisione che crei, però la fai... Quindi chi la fa l'aspetti...Diffamare significa affermare qualcosa di non vero su una persona. Nella trasmissione di Barbara D'Urso vengono affermate regolarmente cose che poi vanno verificate. Dunque nei suoi salotti si può dire di tutto, ma nei salotti di casa propria no e questo mi fa paura".

A questo punto, Naike ha rivelato cosa era successo: "Due indagini penali: una perché pare che io abbia sfruttato il suo nome e una perché l'avrei diffamata. Pare che si riferisca a quando scrissi un post in cui dicevo che voci di corridoio sostenevano che avesse un amante a Mediaset. Voci di corridoio. È venuto Sgarbi nella tua trasmissione e ha detto che sei una raccomandata! Ho riferito voci di corridoio, non ho detto che è così".

Ma la linguacciuta Rivelli chiude con una frecciatina: "Non è che hai la coda di paglia? Chi mette in gioco pubblicamente la vita e le emozioni degli altri non può prendersela quando tocca a lei, anzi dovrebbe affrontare la questione apertamente. Una giornalista vera, beh, parla pubblicamente, non manda delle letterine con i carabinieri. Io ho fatto dello humour su Barbara D'Urso e lei mi ha preso seriamente, va bene, si vedrà anche io ho ottimi legali che si occupano di queste cose.

Che ironia! Se qualcuno avesse il diritto di fare una diffida a qualcuno, dovremmo essere io e mia madre. Il nostro materiale è stato usato e strumentalizzato regolarmente nei programmi della D'Urso finché io non ho messo un punto. Che ironia, mentre pregava per noi dal pulpito della sua trasmissione, mandava le lettere di diffida. Santa, santa D'Urso non si fa così".

Il lungo filmato si chiude con l'intervento di Ornella Muti che sfoggiando un sorriso tra lo scettico e l'indignato ha detto: "Dai Barbara, davvero hai fatto una denuncia penale a Naike? Non ci posso credere. Ma non eravamo amiche?!".

In passato, Naike Rivelli è stata ospite di "Domenica Live" e i rapporti con la D'Urso sembravano ottimi finché la stessa Rivelli cambiò idea criticando aspramente quel tipo di televisione e dicendosi pentita di averne fatto parte: "Mai più, mai più. Aveva ragione mia mamma".

