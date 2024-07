L’INFLUENCER, EX DI TONY EFFE, CHE RECENTEMENTE E' STATO AVVISTATO IN UNA USCITA A DUE

Maria Giulia Comolli per Chi - Estratti

fedez taylor mega chi

Sarà un caso o vogliono metterci il carico? Nelle foto esclusive di queste pagine vediamo Fedez intento a godersi la dolce vita notturna meneghina in compagnia di una coppia di amici e di una bionda, che però non è la modella francese Garance Authié… È invece Taylor Mega, ossia la ex del rapper Tony Effe, che di Fedez era amico e ora lo è molto ma molto meno, e che tre settimane fa avevamo fotografato mentre faceva serata con Chiara Ferragni.

In questa occasione, Fedez e Taylor non sono da soli, come non era un’uscita a due quella di Chiara e Tony. Con il rapper di Rozzano e la modellainfluencer ci sono Leonardo Maria Del Vecchio e la compagna Jessica Michel Serfaty (in realtà i due si sono pure “sposati” con rito indiano la scorsa primavera), mentre con la Ferragni c’erano, tra gli altri, le amiche Gilda Ambrosio e Chiara Biasi.

fedez

Sembra però che i due ex fidanzati, Taylor e Tony, siano entrati a gamba tesa nell’intricata trama di alleanze, rivalità, frecciate, controfrecciate e ripicche dei Ferragnez (ormai ribattezzati Ferragnex) e che quegli stessi drappelli di amici dell’una e dell’altro diano appoggio a questa contesa, da una parte o dall’altra della barricata.

Ma restiamo su Fedez, che peraltro risulta ancora serenamente legato a Garance, per cui non è di un nuovo flirt che stiamo parlando in questo momento. Il rapper esce da Casa Cipriani con Del Vecchio, che è anche suo socio nell’avventura commerciale di una bibita hard seltzer in lattina.

(...)

garance authie in puglia con fedez 3

Anche questa volta è Del Vecchio a ospitare Fedez e compagnia: i quattro, una volta usciti nel cuore della notte dall’esclusivo boutique hotel dove sono di casa, si dirigono in macchina verso l’abitazione dell’imprenditore. L’atmosfera sembra divertita e rilassata, come lo era quella dell’uscita di Chiara con le amiche e Tony Effe.

Impossibile, però, che i Ferragnez non immaginino di essere fotografati durante queste notti mondane, e la presenza di un volto o di un altro ha tutta l’aria di essere un messaggio. Un po’ come quello che Taylor Mega, in mezzo alle voci di una simpatia tra Chiara e il suo ex, ha scritto su Instagram, ovvero “Sentiti ridicola”, parafrasando il celebre “Sentiti libera” della Ferragni a Sanremo 2023.

chiara ferragni tony effe taylor mega taylor mega CHIARA FERRAGNI CON LO STESSO MAGLIONE DI TONY EFFE fedez e garance authie