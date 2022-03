RISPARMIATECI LE SERIE TV "COPIA INCOLLA" - LO STESSO FORMAT PUÒ FUNZIONARE IN DIVERSI PAESI QUANDO SI TRATTA DI QUIZ, VEDI "CHI VUOL ESSERE MILIONARIO?", MA NON CON LE FICTION: DOMENICA SU RAI1 HA DEBUTTATO "NOI", ADATTATA DALL'AMERICANA "THIS IS US", CON SCARSI RISULTATI - VALE LO STESSO PER "VOSTRO ONORE", CON STEFANO ACCORSI, CHE È TRATTA DALL'ISRAELIANA "KVODO" E HA GIÀ ISPIRATO "YOUR HONOR", MA IN VERSIONE ITALIANA È INVEROSIMILE E IRRITANTE… - VIDEO

Alessandra Comazzi per “La Stampa”

la serie tv noi 6

La tv è piena di travasi, smottamenti, copie conformi. Sono i famosi format, programmi che si acquistano a scatola più o meno chiusa, e rappresentano anche un bel giro d'affari. Compravendita.

la serie tv noi 3

Ma se un quiz come Chi vuole essere milionario?, può girare il mondo senza guai, come bene racconta il film di Danny Boyle The Millionaire, diverso è per il racconto per immagini, inevitabilmente legato al luogo in cui il racconto stesso si svolge. Domenica su Rai1 ha debuttato Noi, importata dall'americana This is Us.

la serie tv noi 2

Un bel cast, Lino Guanciale in testa, un bel lavoro corale: tre fratelli gemelli, di cui uno adottivo, e le storie di famiglia narrate su due linee temporali. La riscrittura è delicata, ma la sensazione del copia-incolla resta fastidiosa, con queste vicende che nascono da vite, realtà, situazioni geopolitiche e sociali ben differenti.

È un po' vero, dai, che l'Italia c'è solo quando si parla di mafia. Altrimenti, sono commedie, al massimo storie in costume. Come se l'idea di affrontare la realtà con una fiction faccia troppa paura a produttori e autori.

Sempre su Rai1 Vostro onore, la nuova serie con Stefano Accorsi, è inverosimile e dunque irritante. È tratta dall'israeliana Kvodo che ha già germinato l'americana Your Honor. Ma una storia che viene da Israele non può essere catapultata in Italia come un pacco.

la serie tv vostro onore 1

Israele vive una situazione quotidiana di allarme, è più comprensibile che un padre tema una vendetta immediata. Accorsi è bravo, ma il presupposto non sta in piedi e conferisce all'operazione un'aura di stoltezza di cui proprio non c'è bisogno. Eppure Fruttero & Lucentini, nella Prevalenza del cretino ci avevano avvisato in tempi non sospetti.

