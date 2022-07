18 lug 2022 18:48

IL RITORNO DEL GLADIATORE - RUSSELL CROWE PUBBLICA UNA FOTO AL COLOSSEO INSIEME ALL SUA FAMIGLIA: "HO PORTATO I RAGAZZI A VEDERE IL MIO VECCHIO UFFICIO" (UN RIFERIMENTO AL FILM DI RIDLEY SCOTT, "IL GLADIATORE", DI CUI FU PROTAGONISTA) - L'ATTORE, CON LA BARBA LUNGA E OCCHIALI DA SOLE SCURI, SI TROVA A ROMA PER INTERPRETARE L'ESORCISTA PADRE GABRIELE PIETRO AMORTH IN "THE POPE'S ESORCIST" DIRETTO DA JULIUS AVERY…