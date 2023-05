IL RITORNO IN TV DELLA GIALAPPA’S BAND (SENZA CARLO TARANTO) - “SAREMO SCORRETTI SAPENDO CHE ANDREMO INCONTRO A DELLE CONSEGUENZE. CHIUNQUE ORMAI SI OFFENDE” – LO SHOW ANDRA’ IN ONDA SU "TV8" E "SKY UNO" DA DOMENICA 21 MAGGIO. CONDUCE IL MAGO FOREST, AFFIANCATO IN OGNI PUNTATA DA UN’OSPITE FEMMINILE ("SARO’ IL CONDUTTORE SBAGLIATO IN UN PROGRAMMA SBAGLIATO”) - NEL CAST UBALDO PANTANI, MARCELLO CESENA (E IL SUO JEAN CLAUDE), STEFANO RAPONE NEI PANNI DEL PORTAVOCE DEL CENTRODESTRA…

Roberto Pavanello per lastampa.it

Non si può dire che non ci sia attesa per il nuovo programma dei tre ex ragazzi terribili della tv italiana, ora solamente due, che saranno in onda su Tv8 da domenica 21 maggio, ore 21.30, per otto settimane con il GialappaShow. Marco Santin e Giorgio Gherarducci, senza Carlo Taranto che ha preferito lasciare e godersi la pensione in Liguria, riproporranno la formula «Mai Dire...» che ha reso grande la Gialappa’s Band: uno show con cast di comici di primo livello e metatv con il commento di quanto di peggio offrono la nostra televisione e il web. «Negli ultimi anni abbiamo fatto un casino di cose senza Carlo – raccontano Giorgio e Marco –, l’ultima volta che abbiamo fatto qualcosa insieme è stato il libro, ma solo perché ha potuto farlo senza muoversi da casa».

«Ho accettato di fare il programma perché pensavo di farlo con il signor Carlo e invece mi sono trovato loro due», scherza il Mago Forest che sarà «il conduttore sbagliato in un programma sbagliato, nel momento sbagliato».

Si ride in conferenza stampa, come si spera che si riderà davanti al televisore quando GialappaShow, prodotto da Banijay, andrà in onda: «Lavoro con la Gialappa’s dal 2001 – chiosa ancora il Mago Forest – per me quella di domenica 21 maggio non sarà una trasmissione nuova ma la prima puntata di un’edizione di uno show iniziato nel 2001». C’è voglia di ritrovare quella comicità, quelle intuizioni, ma anche il lancio (o rilancio) di comici come avvenne in passato dai vari Mai Dire Gol in poi: «Sarà uno show molto diverso dall’ultimo che abbiamo fatto, Mai Dire Talk – spiegano i Gialappi –. Torniamo all’antico, ci saranno i numeri comici, ma anche un’interazione tra i comici, come è sempre stato nei Mai Dire». «Lo stile resta quello – è lapidario Giorgio – dei cretini in studio con i quali interagire».

La Gialappa’s assicura: «Saremo scorretti anche se mai gratuitamente, sapendo che andremo incontro a delle conseguenze. Chiunque ormai si offende, l’importante per noi è non uscire mai dal buon gusto e far ridere. Tra i nuovi personaggi, ad esempio, ci sarà Rapone che farà il portavoce del centrodestra: daremo voce al governo e alle sue nuove linee. Siamo sicuri che un po’ di scalpore lo farà, ma lo farà anche la canzone di Balbontin e Ceccon. Branda Lodigiani farà delle televendite molto particolari nei panni di Orietta Berti, Valentina Barbieri farà Chiara Ferragni e Francesca Fagnani impegnata in interviste che quella vera non può fare: iniziamo con Ghandi. Ubaldo Pantani sarà Bruno Barbieri protagonista di un nuovo format, “Quattro motel”, dove la gente ovviamente va a fare altro...».

Messo da parte, per ora, il rifacimento di Mai Dire su Mediaset: «Noi però, invece di fare un ritorno al passato, abbiamo preferito fare una cosa nuova – spiega Santin –. Sky ce lo ha proposto e noi abbiamo accettato», «Ciò non esclude che prima o poi potremo fare una reunion di Mai Dire Gol per qualche puntata con i protagonisti di allora. Anche se non è facile perché molti dei comici che hanno lavorato con noi sono molto impegnati e non è facile trovare delle date che vadano bene a tutti: pensate a Bisio, Cortellesi, Aldo Giovanni e Giacomo, De Luigi...». La scelta è caduta su Tv8 e Sky anche perché «ci hanno dato la possibilità di fare puntate lunghe 90 minuti, che è sempre stata più o meno la nostra lunghezza. A Mediaset ormai hanno programmi da 3 ore, troppe per noi».

gialappas band 5 gialappas band 6 gialappas band 8 gialappas band 1 mai dire noi libro della gialappa s band