IL RITORNO DI UMBRIA JAZZ! - SUL PALCO ATTESO ANCHE JOHNNY DEPP DOPO LA VITTORIA PROCESSUALE CONTRO L’EX MOGLIE AMBER HEARD – MOLENDINI: "C’E’ IL PATRIARCA BRASILIANO GILBERTO GIL AD ACCOMPAGNARE LA RASSEGNA AL VIA STASERA CON JOSS STONE. E POI LO SCATENATO TOM JONES DI "SEX BOMB", UN MAESTRO ASSOLUTO DELLA CHITARRA COME JEFF BECK CHE HA ARRUOLATO NELLA SUA BAND JOHNNY DEPP. IL LORO CONCERTO CHE CHIUDERÀ LA MANIFESTAZIONE DOMENICA 17 È GIÀ SOLD OUT" - VIDEO

Marco Molendini per Dagospia

umbria jazz

C'è un patriarca brasiliano a accompagnare la nuova Umbria jazz (nuova dopo due anni di purgatorio causa covid): ha 80 anni da due settimane, in patria è un simbolo, si presenta circondato da quattro figli e sette nipoti che lo accompagnano sul palco, grandiosa idea di orchestra familiare. Gil è un simbolo per i brasiliani, ma ormai lo è diventato anche per il festival umbro che lo ha avuto fra i suoi ospiti più assidui e amati.

La famiglia Gil sarà in scena domani, mentre UJ parte stasera rilanciando Joss Stone, voce importante, una carriera a corrente alternata segnata da uno spirito libertario nei confronti delle major discografiche.

Sono passati 49 anni da quando la rassegna umbra decollò pensando a un festival di jazz e trasformandosi in una sorta di Woodstock seriale all'italiana. Dopo mezzo secolo resta la vocazione popolare che caratterizza dieci giorni di musica a largo raggio.

joss stone 5

Così ecco gli appuntamenti centrali, quelli che si svolgono all'Arena Santa Giuliana con la missione di raccogliere ampie platee reclutando nomi che appartengono allo star system musicale (ma evitando di imbarcarsi in inutili gare con l'industria della musica da stadio che mai come quest'anno sta dilagando senza nemmeno pesare gli artisti).

Ecco così, oltre a Joss Stone e Gil, Diana Krall, Herbie Hancock, 82 anni, (che sono altri due aficionados del festival), lo scatenato Tom Jones di Sex bomb, altro ottantaduenne, ecco un maestro assoluto della chitarra come Jeff Beck che ha arruolato nella sua band una movie superstar come Johnny Depp, pronto a duettare senza complessi con l'amico, portentoso specialista delle sei corde, in classici come What's going on? e Little wing, ma soprattutto a circondare il loro concerto (che chiuderà UJ domenica 17) con tutta la morbosità raccolta dall'attore durante la causa con l'ex moglie Amber Heard (e infatti il concerto è sold out).

johnny depp

Ma Umbria jazz non è solo questo, anzi è il resto a disegnarne l'anima: la parte di strada, coi concerti gratuiti che rievocano lo spirito degli anni 70, e la miriade di appuntamenti che si svolgono durante tutta la giornata e dove sfilano grandi musicisti per palati fini: da Enrico Rava (altro membro del club degli ottantaduenni), a Franco D'Andrea, a Dado Moroni, Danilo Rea e i Doctor 3 che festeggiano i 25 anni di attività, a Giovanni Guidi, a Paolo Fresu con un bel trio con Rita Marcotulli e Jaques Morelenbaum e poi i raffinatissimi pianisti Fred Hersch e Vijay Iyer, il vocalist Kurt Elling, il maestro Charles Lloyd in un quartetto con il chitarrista Bill Frisell, eccetera, eccetera, eccetera. Vale la pena studiarsi la mappa del programma

(https://www.umbriajazz.it/wp-content/uploads/2022/05/UJ22-Programma-completo-.pdf), munirsi di mascherina (il fottutissmo covid ancora non ci vuole mollare) e partire.

