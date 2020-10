19 ott 2020 18:23

RIUSCIRÀ FELTRI A FARSI CACCIARE DA TWITTER? – VITTORIONE ANNUNCIA L’ADDIO AL SOCIAL NETWORK: “I MIEI CINGUETTII NON VENGONO PIÙ DIFFUSI E NESSUNO MI SPIEGA PERCHÉ, PERTANTO CHIEDO DI TOGLIERMI DA QUESTO BORDELLO GUIDATO DA DEMENTI. VIA, ME NE VADO” – OGGI IL PROFILO È ANCORA LÌ, E LUI RINCARA . LA DOSE: “CARI COGLIONI DI TWITTER, CANCELLATE SUBITO ME DAL VOSTRO SOCIAL SCHIFOSO E IMBROGLIONE”