LE RIVELAZIONI SCOTTANTI DELLA BOMBASTICA MODELLA ORIANA MARZOLI: "DIVERSI GIOCATORI MI HANNO SCRITTO. ME NE PIACEVA SOLO UNO, DEL REAL MADRID, MA HO SCOPERTO DA ALCUNI AMICI CHE AVEVA MOGLIE E FIGLIO..." - " ANCHE UN ALTRO MI HA SCRITTO, QUELLO ITALIANO…" - DI CHI PARLA? L'INFLUENCER SAREBBE STATA AVVISTATA LO SCORSO NOVEMBRE A…

Da www.golssip.it

Come riportato da Ok Diario, Oriana Marzoli ha rilasciato alcune dichiarazioni compromettenti. La modella ed ex tronista del programma televisivo spagnolo avrebbe avuto un flirt con un giocatore del Real Madrid sposato. "Diversi giocatori mi hanno scritto. Me ne piaceva solo uno, molto bello. Ma ho scoperto da alcuni amici, visto che non seguo il calcio, che aveva moglie e figlio. Ed è giovane, eh?", ha dichiarato recentemente Oriana.

“Non ho dormito con nessuno di importante (…). Ho parlato con i calciatori? Sì, perché mi hanno scritto. Mi ha scritto quando era al Real Madrid. Ho parlato con lui e... Anche un altro mi ha scritto, sai? Quello italiano". Da ricordare che l'influencer era sugli spalti di San Siro per vedere Milan-Inter lo scorso novembre: in quell'occasione ha ulteriormente alimentato i rumors in merito ad una possibile storia d'amore con un giocatore di una delle due squadre.

