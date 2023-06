LA RIVINCITA DI “STRISCIA LA NOTIZIA” - IL TG SATIRICO RIVENDICA GLI SCOOP SUL COLOMBIA-GATE: “OGGI LA NOTIZIA DELL’EX PREMIER MASSIMO D’ALEMA INDAGATO PER CORRUZIONE INTERNAZIONALE AGGRAVATA È SU TUTTI I GIORNALI. MA MESI FA NESSUNO O QUASI SE NE È VOLUTO OCCUPARE, TRANNE STRISCIA LA NOTIZIA E ‘LA VERITÀ’. ABBIAMO DEDICATO AL CASO 28 SERVIZI, IN ONDA DAL 3 MARZO AL 15 DICEMBRE 2022…”

Oggi la notizia dell’ex premier Massimo D’Alema indagato per corruzione internazionale aggravata per una presunta intermediazione nella vendita al governo colombiano di forniture militari è su tutti i giornali. Ma mesi fa nessuno o quasi se ne è voluto occupare, tranne Striscia la notizia e il quotidiano La Verità. Il tg satirico di Antonio Ricci ha dedicato al caso 28 servizi, in onda dal 3 marzo al 15 dicembre 2022.

Ecco alcuni scoop di Striscia sulla vendita di armi alla Colombia da parte di Leonardo e Fincantieri con presunto intermediario Massimo D’Alema: un affare da 4 miliardi con una commissione di 80 milioni di euro per i mediatori.

1. LA RIUNIONE DI BOGOTÀ: il 23 marzo 2022 Striscia mostrò in esclusiva la foto divenuta poi celebre della riunione di Bogotà, a cui parteciparono i broker Emanuele Caruso e Francesco Amato, l’ex sindaco di Carmiano ed ex collaboratore di Massimo D’Alema Giancarlo Mazzotta e i colombiani.

Tra loro, alcuni membri del ministero della Difesa ed Edgar Ignacio Fierro Florez – nome di battaglia “Don Antonio” –, un ex comandante di un gruppo paramilitare di estrema destra coinvolto anche nel narcotraffico, già condannato a 40 anni di carcere per vari reati, compresi alcuni omicidi. L’incontro fu segreto ma non segretissimo, visto che finì nelle storie Instagram di Paride Mazzotta, figlio di Giancarlo e consigliere regionale pugliese di Forza Italia

2. L’INTERVISTA A EMANUELE CARUSO: il 21 marzo 2022 Pinuccio riuscì a intervistare in esclusiva il broker Emanuele Caruso, che avrebbe operato «come consulente per la cooperazione internazionale del ministero degli Esteri della Colombia» ed è accusato di sostituzione di persona e truffa. Caruso ricostruisce dettagliatamente con l’inviato di Striscia le fasi del tentativo di vendita di armi alla Colombia e all’inviato rivela che l’intermediazione di Massimo D’Alema non sarebbe stata «Beneficienza, ma una vera a propria consulenza professionale»

3. I DOCUMENTI INEDITI SULL’ACCORDO PRELIMINARE: il 10 marzo 2022 il tg satirico svelò alcuni documenti inediti. La prova di una videocall a cui avrebbero dovuto partecipare Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, Giuseppe Giordo, il direttore generale di Fincantieri, Umberto Bonavita per lo studio americano Robert Allen Law, Diego Andrés Molano Aponte, ministro della Difesa colombiano, e l’ex premier italiano Massimo D’Alema. E un preliminare tra Fincantieri e membri del ministero della Difesa colombiano, con tanto di firme in calce, e la società Robert Allen come garante

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/d-alema-e-le-armi-in-colombia-clamorosi-documenti-svela…

provvedimento del garante che assolve la verita per l'audio di massimo d'alema

L'intervista integrale di Pinuccio a Emanuele Caruso, uno dei protagonisti del tentativo di"vendita armi alla Colombia con presunto intermediario Massimo D'Alema: un affare da 4"miliardi con una commissione"di 80"milioni di euro"per i mediatori

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) nuove rivelazioni sul tentativo di vendita armi alla Colombia con presunto intermediario Massimo D’Alema: un affare da 4 miliardi con una commissione di 80 milioni di euro per i mediatori.

Pinuccio continua la sua inchiesta a colpi di messaggi inediti e foto esclusive. L’inviato ha contattato Fincantieri (come già aveva fatto con Leonardo, ma senza ottenere riscontri), per avere la loro versione della storia. Fincantieri, società a partecipazione statale che produce armamenti, risponde invece che «nelle trattative commerciali internazionali ha sempre avuto interlocuzioni esclusivamente con le istituzioni preposte, sia italiane che estere».

Eppure, era Massimo D’Alema – si continua a non capire a che titolo – che parlava con i referenti colombiani per conto loro e di Leonardo.

I DALEMA BOYS CON I COLOMBIANI A BOGOTA IL 27 GENNAIO 2022

«Fincantieri non è nel gruppo Leonardo, ma non è un problema. Loro risponderanno che sono pronti a venire il 7 o l’8», scriveva l’ex premier in un sms in vista di un incontro che si è tenuto a fine gennaio a Bogotá. E aggiungeva: «Vengono tutti. Per Fincantieri lo sapete già perché ve lo hanno comunicato nei giorni scorsi. Per Leonardo lo saprete presto».

E di quel famoso incontro a Bogotá Pinuccio ha pure una foto con la “comitiva” pugliese di D’Alema (Giancarlo Mazzotta, Emanuele Caruso e Francesco Amato) al completo che festeggia con i colombiani coinvolti nella trattativa: i pregiudicati Don Antonio e Oscar Pachedo, il politico Jaime Arturo Fonseca Trivino con la sua segretaria e tre delegati del governo, German Monroy Ramirez, Eder Perneth e Francisco Joya Prieto, i cui nomi compaiono nel preliminare firmato con Fincantieri.

