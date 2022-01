21 gen 2022 18:17

ROCCO FOR PRESIDENT - "MI CANDIDO A PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. HO LAVORATO DURO PER 30 ANNI” - L'ATTORE HARD SCENDE IN CAMPO PER IL COLLE: "7 ANNI FA MI HANNO VOTATO MA NON POTEVO PERCHÉ NON AVEVO ANCORA 50 ANNI. ADESSO CHE NE HO 57 CHI PUÒ ESSERE IL VERO PRESIDENTE DELL'ITALIA?"- LA CANDIDATURA NON E' DIVISIVA - "IN FONDO È RISAPUTO CHE HO FATTO PIÙ BENE AL PAESE IO CHE TUTTA LA POLITICA MESSA ASSIEME…” - VIDEO