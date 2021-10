A ROMA TORNA IL GRANDE ROCK – SEGNATEVI LA DATA: IL PROSSIMO 10 OTTOBRE PATTI SMITH SUONERÀ ALLA NUVOLA DI ROMA PER IL FESTIVAL “RI-EMERGERE” – IL LEGAME TRA L’ITALIA E LA “POETESSA DEL ROCK” È BEN CONSOLIDATO: NEL 2003 LE VENNE CONSEGNATO IL PREMIO TENCO, NEL 2017 HA RICEVUTO UNA LAUREA AD HONOREM DALL’UNIVERSITÀ DI PARMA, SENZA DIMENTICARE IL TOUR "GRATEFUL" PER… - VIDEO

Felice Liperi per “la Repubblica”

patti smith

Testimone ideale per un festival come "Ri-emergere", che si pone l'obbiettivo di celebrare una stagione culturale di rinascita, Patti Smith il 10 ottobre sarà in concerto alla Nuvola in uno degli appuntamenti più attesi della rassegna. Accompagnata da Tony Shanahan (basso e tastiere) e dai figli Jackson Smith (chitarra) e Jesse Paris Smith (piano), è pronta a riaprire un nuovo capitolo della sua narrazione poetico musicale.

patti smith

Una passione che ha voluto sottolineare anche nel suo recente libro "Devotion (Perché scrivo)" e come prima di lei hanno saputo fare solo Bob Dylan e Leonard Cohen. Un progetto avviato con "Horses", il suo esordio discografico, considerato snodo fondamentale della cultura rock per la capacità di connettere poesia e rock attraverso due memorabili riletture di " Gloria" di Van Morrison e "My Generation" degli Who.

patti smith

Così Patti Smith si è imposta tra gli artisti più influenti di sempre, citata da illustri colleghi quale fonte di ispirazione, da Michael Stipe (R.E.M.) a Morrissey e Johnny Marr (The Smiths) dagli U2 a molti altri, fino allo stesso Dylan che le ha chiesto di ritirare il Nobel per la letteratura al suo posto.

Il suo percorso poetico musicale è stato celebrato in tutto il mondo, molte volte anche nel nostro paese, a partire dalla laurea ad honorem dell'Università di Parma, poi con il Premio Tenco nel 2003 fino al tour "Grateful" realizzato per esprimere il suo affetto proprio nei confronti dell'Italia. Senza dimenticare una serie di speciali eventi come il Concerto di Natale per il Papa in Vaticano.

PATTI SMITH

Un progetto che domenica prossima tornerà ad infiammarsi attraverso brani come "Because the night", "People have the power" e "Rock n roll nigger", che hanno trasformato Patti Smith da poetessa in rockstar. La Nuvola, viale Asia 40, 10 ottobre, ore 21, biglietti da 33, 55 e 88 euro + pr,. Tel. 892.101 e 059.644688

PATTI SMITH DYLAN PATTI SMITH FRED - 1 PATTI SMITH HORSES patti smith 2 patti smith papa francesco PATTI SMITH 3 PATTI SMITH BECAUSE THE NIGHT patti smith patti smith patti smith PATTI SMITH MARITO FRED PATTI SMITH foto di patti smith di guido harari PATTI SMITH