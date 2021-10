A ROMA È TORNATA LA DOLCE VITA - QUENTIN TARANTINO, ARRIVATO NELLA CAPITALE PER LA FESTA DEL CINEMA, È STATO AVVISTATO IN VIA CONDOTTI, DOVE ERA STATO ALLESTITO UN RED CARPET SPECIALE - IL REGISTA, ACCOMPAGNATO DALLA MOGLIE DANIELLA PICK, HA PERCORSO LA VIA CIRCONDATO DA UNA FOLLA ESULTANTE: UNA SORTA DI "WALK OF FAME", CON AI LATI DELLA STRADA TUTTE LE LOCANDINE DEI SUOI FILM, DA "LE IENE" FINO AL PIÙ RECENTE "C'ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD"… - FOTO

Valentina Venturi per “Il Messaggero - Cronaca di Roma”

quentin tarantino con la moglie in via condotti a roma 1

Dopo Dario Argento e la consegna del premio alla carriera, con annesso grido di gioia Viva Tarantino, l'energia e la simpatia di Quentin Tarantino continuano a spandersi attraverso la città. Merito della sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma e del suo direttore artistico Antonio Monda.

quentin tarantino con la moglie in via condotti a roma 4

Ieri il regista era nel cuore della città, in via Condotti, dove è stato allestito un tappeto rosso tutto speciale. Ad attendere il due volte premio Oscar per una rituale ma insolita passeggiata hollywoodiana su un red carpet lungo 300 metri c'erano Monda, il presidente dell'associazione via Condotti Gianni Battistoni e il vicepresidente Valerio Lucci.

quentin tarantino con la moglie in via condotti a roma 5

Poco distanti anche Elisabetta Sgarbi con occhiali rossi qui nelle vesti di editrice di Tarantino e una splendida Serena Autieri omaggiata di un mazzo di fiori e desiderosa di incontrare e salutare il regista.

quentin tarantino con la moglie in via condotti a roma 3

Al trionfale suono della Banda della Municipale che eseguiva New York New York, Tarantino ha percorso la via circondato da una folla esultante: una sorta di Walk of Fame tarantiniana: ai lati della strada tutte le locandine dei suoi film, da Le iene fino al più recente C'era una volta a Hollywood con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.

quentin tarantino con la moglie in via condotti a roma 6

Ad amplificare la suggestione cinematografica risuonavano le colonne sonore dei suoi film, in filodiffusione lungo tutta l'elegante via. Il regista, di recente diventato padre è arrivato in Italia in compagnia della moglie Daniella Pick, di grigio vestita.

Quentin non si sta risparmiando, tra incontri con la stampa, imperdibili twist eseguiti davanti ad un pubblico di appassionati e cinefili in visibilio e tanta voglia di divertirsi.

Come stanno facendo a pochi metri, sempre in via Condotti, nei magnifici cortili di Palazzo della Porta Negroni Caffarelli: dove va in scena il Gala Cocktail de La Vendemmia di Roma. Notte di vino e di cinema con Violante Placido che racconta la sua ultima creatura in cantina. Applausi di gusto dal fratello Brenno, Stefano Dominella, Andrea Amoruso e Francesca Valtorta.

quentin tarantino con la moglie in via condotti a roma 2