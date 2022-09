ROSSETTI E CIOCCOLATO – LA PRIMA STORIA DI CORNA AL “GRANDE FRATELLO VIP”: A RACCONTARE DI ESSERE STATA TRADITA DAL SUO STORICO COMPAGNO È STATA PATRIZIA ROSSETTI CHE HA RIVELATO DI AVER COLTO L’EX IN FLAGRANTE INSIEME A UNA DONNA CHE LEI STESSA CONOSCEVA DA 30 ANNI: “GLI HO FATTO UNA SORPRESA E L’HO TROVATO CON LEI. ERA DEL MIO STESSO AMBIENTE DI LAVORO. L’HO PERDONATO DUE VOLTE, ALLA TERZA BASTA E…” - VIDEO

Giulia Turco per www.fanpage.it

patrizia rossetti 6

Patrizia Rossetti nella casa del GFVip non ha perso l’occasione per iniziare a raccontarsi. Già durante i primi scambi con gli inquilini, la conduttrice ha lanciato una rivelazione sulla sua vita privata raccontando di aver subito "le corna" dal suo storico compagno e di averlo colto in flagrante insieme ad una donna che lei stessa conosceva da 30 anni.

Le rivelazioni sul tradimento

Non sono mancate le delusioni nella vita sentimentale della conduttrice che ha già dichiarato pubblicamente di essere single da diversi anni. Ai suoi coinquilini la 63enne racconta di aver colto il suo storico ex compagno nel bel mezzo di un tradimento, avvenuto con una donna che lavora nel mondo dello spettacolo. “Ho preso le corna e di più”, ammette.

patrizia rossetti 5

“L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio..”. La conduttrice, da quel che è noto, ha avuto una storia importante con Rudy Londoni, tecnico degli studi Mediaset, che ha sposato nel 2012. L’amore è finito nel 2019, dopo la partecipazione di Patrizia a Pechino Express. Tuttavia la conduttrice non fa nomi a proposito dei tradimenti subiti:

patrizia rossetti 4

Lei è del mio stesso ambiente di lavoro. Il mio ambiente di lavoro certo! Non era mia amica, ma la conoscevo bene da 30 anni. Sì è successo davvero e ho detto basta. Io li ho affrontati tutti e due. Li ho beccati sul fatto giuro. Gli ho fatto una sorpresa e l’ho trovato con lei.

Da quattro anni nessun uomo nella vita di Patrizia Rossetti.

patrizia rossetti 3

Sulla fine del suo matrimonio con Rudy Londoni ha raccontato: “Al mio ritorno (da Pechino Express, ndr) la situazione è precipitata. Mi sono accorta che tra di noi non c’era più niente quando è calato il silenzio e non avevamo più niente da dirci”. Da allora nessun amore ha più fatto capolino nella sua vita privata. “Certo che ho occasioni”, ha raccontato nella casa del GFVip. “Sai quanti ragazzini giovani mi fanno la corte sui social? Tanti, eppure no, sono davvero chiusa. Io ora sono più esigente. Alla mia età credo sia normale. Parto dal presupposto che preferisco stare da sola che accontentarmi".

patrizia rossetti 7 patrizia rossetti 1

patrizia rossetti 2 patrizia rossetti patrizia rossetti 1 patrizia rossetti 4 patrizia rossetti 17 patrizia rossetti 11 patrizia rossetti 20 patrizia rossetti 24 patrizia rossetti 5 patrizia rossetti 6 patrizia rossetti 7