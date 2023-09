ROSY, FACCE DU' SPAGHI – NELLA CASA DEL "GRANDE FRATELLO" LA NUOVA EROINA TRASH, ROSY CHIN, DOPO AVER DELIZIATO TUTTI CON LE RIVELAZIONI SUI CINESI IPODOTATI E CON “BESAME ER BUCIO”, STA DIVENTATO PIU’ PESANTE DI UN SASHIMI AVARIATO – AL RIFIUTO DI UN CONCORRENTE DI ASSAGGIARE IL SUSHI, LA CHEF DI ORIGINE CINESE SI E’ LANCIATA IN UN PIPPOZZO SULLA INTEGRAZIONE - IL RITRATTO: TIK TOKER AMATISSIMA, NEL SUO RISTORANTE HA UN SEMPRE UN TAVOLO PER FEDEZ E CHIARA FERRAGNI CHE E’ UNA SUA CARA AMICA… - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Michelle Yeoh è la prima attrice asiatica a conquistare la statuetta come migliore attrice. Il premio Oscar 2023 come migliore attrice protagonista le è stato assegnato per la sua interpretazione in «Everything Everywhere All at Once». E anche noi abbiamo un premio Oscar al Grande Fratello, ovvero la vulcanica Rosy Chin che con le sue considerazioni sulla lunghezza del pene ( lei lo chiama cactus ) ha sorpreso tutti. Lei non è trash, è camp, una donna senza filtri e senza mezze misure. E’ figlia di Chung Kuang, colui che ha reso popolare la cucina cinese a Milano.

E’ anche una food blogger e collabora con il canale di Giallo Zafferano. TikToker amatissima, Rosy Chin è una chef e influencer di origini cinesi, proprietaria del ristorante Yokohama, tempio della cucina fusion a Milano. I prezzi non sono proprio bassi: Il menù degustazione è chiamato "Sensazioni" e propone sapori "dove l'antica tradizione dell'Oriente incontra l'innovativa arte dell'Occidente". Si tratta di dieci portate ogni due persone che andranno condivise. Il costo fisso è di 108 euro, ovviamente bevande e dolci esclusi.

Altrimenti, se si vuole, una cena "alla carta”. I vip sono di casa da lei. Come abbiamo detto, ha sempre un tavolo fisso per Fedez e Chiara Ferragni, sua cara amica. Ha persino troppa verve e inventiva tanto che secondo Bestrice Luzzi, sua coinquilina nella casa del GF, toglie creatività agli altri. Ieri sera peró la Rosi ( ome la chiamano gli intimi) é sicuramente stata ridimensionata dagli autori: é stata giusto mandata in onda una clip dove assomiglia alla ragazzina di The Ring. Solo che é lei che si spaventa: ha i nervi un po’ tesi dopo i rimbrotti per le sue dichiarazioni hard che fatto sbellicare gli webeti.

Ricordiamo quanto diceva : “Io non ho visto una enciclopedia di cactus, ma quei pochi cactus che ho visto vi dico che è scientificamente comprovato che noi cinesi non siamo… Insomma, non fatemelo dire, ma è una cosa di biologia, di anatomia, è una questione anatomica. Come è vero che i ragazzi di colore…”. Un’ amica a lei vicina dice che Rosi è proprio così, libera, un po’ pazza e aggiunge: “

Di lei tutti sanno che è una seria lavoratrice, stakanovista, ha come clienti del ristorante influencer e vip, molti calciatori, lei fa sempre spettacolo nelle sue cene, ha rivoluzionato il classico ristorante cinese. É innanzitutto una grande performer.” Comunque rimarrà nell’ immaginario collettivo per il quarantiniano “BESAME ER BUCIO". Altro che Pulp Fiction…

