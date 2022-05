T’AMO PIO BOVA – L’INSPIEGABILE SUCCESSO DI RAOUL BOVA CHE, DA ATTORUCOLO DI SECONDA FASCIA, È RIUSCITO NEL MIRACOLO CERTIFICATO DALL’AUDITEL: PRIMA CON “DON MATTEO” SU RAI1 E POI CON “GIUSTIZIA PER TUTTI” SU CANALE5, L’EX SEX SYMBOL RILANCIA LE FICTION DEL SERVIZIO PUBBLICO E DEL BISCIONE CONQUISTANDO (ANCHE SE NON SE NE CAPISCE IL MOTIVO) GLI ITALIANI…

Francesca D’Angelo per “Libero quotidiano”

raoul bova in don matteo 9

Dopo ieri, Rai e Mediaset non hanno più dubbi: Raoul Bova va fatto santo subito. Altro che erede di Don Matteo: qui ci sono tutti gli estremi per avviare un processo di beatificazione in piena regola, con tanto di miracolo (d'ascolti) certificato da Auditel. Pur andando in onda a rete unificate (martedì su Rai Uno con Don Matteo, mercoledì e ieri su Canale 5 con Giustizia per tutti e stasera di nuovo su Rai Uno con la puntata finale sempre di Don Matteo), l'attore ha fatto registrare ascolti da capogiro.

raoul bova in don matteo 5

Mercoledì la sua nuova fiction ha esordito a quota 20,7% e 3,7 milioni di spettatori vincendo la serata. Un ottimo risultato per il Biscione che sta rilanciando la propria offerta di fiction. Nel frattempo, com' è noto, da qualche settimana Raoul Bova è subentrato a Terrence Hill in Don Matteo e, anche qui, regista medie spaziali, sopra i 6 milioni di spettatori.

giustizia per tutti

Della serie: ciaone Terence, abbiamo trovato il nostro nuovo sexy prete e ce lo teniamo stretto. All'attivo poi Bova ha anche il successo della fiction Buongiorno mamma, che tornerà con la seconda stagione più avanti su Canale 5. Insomma, da qualsiasi punto la guardiate, è un trionfo per un attore che, diciamolo, fa il suo ma non è certo il nuovo Leonardo DiCaprio. Eppure piace: sarà lo sguardo cristallino, i pettorali o l'aria da bravo ragazzo, sta di fatto che Bova è il nuovo unto della serialità italiana. E se non è questo un miracolo, davvero noi non sappiamo cos' altro sia...

