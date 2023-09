L’AMORE "BOLLE" SULLE PUNTE! “CHI” PIZZICA ROBERTO BOLLE MENTRE SVACCANZA IN BARCA AL LARGO DI CAPRI COL FIDANZATO DANIEL LEE. I DUE, TRA COCCOLE E LUNGHE LIMONATE, DOPO 3 ANNI SEMBRANO PIU’ INNAMORATI CHE MAI – L’ETOILE NON HA MAI VOLUTO PARLARE DELLA PROPRIA SESSUALITÀ: “IL MIO PRIVATO È PRIVATO, COME QUELLO DI CHIUNQUE ALTRO. HO SEMPRE PARLATO CON LA DANZA E NON SENTO DI DOVER DIRE ALTRO O FARE CHISSÀ QUALE RIVELAZIONE..”

Valerio Palmieri per “Chi” - Estratti

roberto bolle con daniel lee 1

Roberto Bolle è felice. E una star della danza conosciuta e amata in tutto il mondo, il primo ballerino a essere diventato al tempo stesso étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York. Ma è riconosciuto da tutti, soprattutto, per la sua umanità, per la sua dolcezza, per la sua classe.

(...) Tre anni fa, era l'estate del 2020, abbiamo immortalato Bolle a Venezia con Daniel Lee e, da allora, non si sono più lasciati. La relazione tra l'étoile e il designer britannico, direttore creativo di Burberry, prosegue. A luglio li immortalammo per le strade di Taormina, prima della serata Bolle and Friends, l'appuntamento al Teatro Antico della città. Adesso li vediamo a Capri.

roberto bolle con daniel lee 2

Bolle e Daniel hanno trascorso sull'isola un weekend lungo, ospiti in una villa di amici: sono arrivati venerdì pomeriggio e ripartiti lunedi mattina. Il sabato hanno fatto una lunga passeggiata, con una tappa in centro per un po' di shopping, e hanno percorso la strada che porta ad Anacapri, il monte Solaro. La domenica mattina alcuni amici sono andati a prenderli in barca, da Napoli, e li hanno portati a visitare le isole Li Galli, la Mortella, prima di andare a pranzo, tutti insieme, allo Scoglio di Nerano.

Bolle appare molto espansivo, mentre Daniel è più frenato, più... british! Quando li immortalammo per la prima volta, mentre si baciavano in barca, parti il dibattito. Bolle, infatti, non ha mai voluto parlare della propria sessualità, anche se nel 2015 uscirono, sempre su "Chi", le foto di un suo bacio in moto con il medico chirurgo Antonio Spagnolo. In un'intervista la star della danza spiegò che, per lui, lo spazio oltre il palco era riservato e che lo avrebbe custodito gelosamente. «Il mio privato è privato, come quello di chiunque altro, e non credo servano parole in più. Ho sempre parlato con la danza e non sento di dover dire altro o fare chissà quale rivelazione». Una scelta che è sempre stata rispettata.

roberto bolle con daniel lee 3

Ma quelle immagini aprirono un varco. Nel senso che, anche senza dover fare chissà quali proclami, ogni personaggio, pubblico o privato, ha diritto di vivere i propri sentimenti alla luce del sole. Senza doversi nascondere, senza sotterfugi che, alla fine, minano i rapporti. Bolle è una star che, come dicevamo, ha abbattuto diversi steccati, come quello relativo alla sua arte, la danza. Dal 2018 ha portato in tv un proprio format, Danza con me, dove appunto unisce il ballo a incontri con ospiti famosi dello spettacolo. Un'iniziativa che ha ottenuto il plauso di Aldo Grasso: «Bolle non ha paura del pop, ma cerca di elevarlo al passo di danza. La danza è libertà d'espressione, lo ha sottolineato Bolle, la danza è gentilezza, una parola che ultimamente vive nell'ombra, quasi fosse superflua, dimenticata».

ROBERTO BOLLE

La danza è armonia, comunione d'intenti, amore. È una metafora di sentimenti delicati. Camillo Sbarbaro, poeta e scrittore scriveva: «Ora che sei venuta, che con passo di danza sei entrata nella mia vita, quasi folata in una stanza chiusa a festeggiarti, bene tanto atteso, le parole mi mancano e la voce. E tacerti vicino già mi basta».

ROBERTO BOLLE 1 roberto bolle daniel lee roberto bolle con daniel lee 4