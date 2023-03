C’ERA UNA VOLTA IL PROGRAMMA DI CALCIO IN TV - “DOMENICA SPORTIVA” E “PRESSING” SONO DA TEMPO IN CRISI D’ASCOLTI: TROPPE CHIACCHIERE E POCHE IMMAGINI PER LE DUE TRASMISSIONI DI RAI2 E ITALIA1 CHE SONO SEMPRE MENO SEGUITE – DOMENICA SCORSA “LA DOMENICA SPORTIVA” HA RACIMOLATO IL 5.9% CON 557MILA SPETTATORI. “PRESSING” IL 9.1%, MA CON 475MILA CALCIOFILI. BRUSCOLINI SE SI PENSA AI MILIONI DI TELESPETTATORI INCOLLATI AL PICCOLO SCHERMO IN PASSATO…

C’era una volta “La Domenica Sportiva” che teneva incollati milioni di telespettatori al piccolo schermo […]

Domenica scorsa “La Domenica Sportiva” su Raidue ha fatto registrare un ascolto di 557 mila telespettatori per uno share del 5,9 per cento, “Pressing” su Italia Uno è andato meglio del solito con però appena 475 mila calciofili per uno share del 9,1 per cento; la settimana precedente erano stati 587 mila su RaiDue e 279 mila sulla rete Mediaset accesa sul canale sei.

Comune denominatore di entrambi i programmi le tante parole dei numerosi ospiti in studio e le poche immagini […]. Per la “Ds” la scelta di aprire alle 22,40 con gli altri sport per la gioia della tuttologa Lia Capizzi invece che sul calcio raccontando il posticipo di serie A non è particolarmente apprezzata dal pubblico così come incuriosisce la presenza in studio della spagnola Ana Quiles. per “Pressing” l’orario di inizio non favorisce certo l’audience e bisogna sempre aspettare almeno l’una e mezza di notte per vedere “Le pagelle” di Frank Piantanida, fiore all’occhiello dello sport Mediaset.

