L’EROS E’ TUTTO – LA MUSICA, IL GOSSIP, LA POLITICA, LA JUVE, ROMA, RAMAZZOTTI SI CONFESSA A 'RADIO2': "I PETTEGOLEZZI? SONO ABITUATO, NON CI FACCIO PIU’ CASO MA LA VITA VA AVANTI - LA JUVENTUS? IL CAMPIONATO SARA' PIU' EQUILIBRATO, SPERIAMO NELLA CHAMPIONS" – ROMA RESTA LA MIA CITTA’ LE MIE RADICI SONO A CINECITTA’, OGNI TANTO CI PASSO. SO CHE VOGLIONO FARE UN MURALES SU UNO DEI PALAZZI DELLA BORGATA…” (BORGATA NON LO E’ PIU’ DA DECENNI) - POI PARLA DI ULTIMO, SALMO E DEL CONTE BIS…

Da I Lunatici - Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici/archivio/puntate

ramazzotti

Eros Ramazzotti è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dalla mezzanotte e trenta alle sei.

Ramazzotti sarà impegnato per tre sere consecutive all'Arena di Verona: "L'emozione prima di un impegno del genere c'è ancora, c'è sempre. Quando sai che la gente è lì per te, paga un biglietto, devi dare il massimo. Prima di un concerto non ho riti particolari, bisogna stare tranquilli, da quando ho fatto l'operazione faccio molti esercizi, con le corde vocali va benissimo, devo fare altre cinquanta date quindi le cose vanno alla grande".

AURORA RAMAZZOTTI CON IL PADRE EROS IN VERSIONE NAINGGOLAN

Sull'estate appena trascorsa: "Non mi sono quasi mai fermato, è stata una estate molto calda in tutti i sensi, abbiamo fatto tutti sold out, la gente dimostra sempre il suo grande affetto. La mia giornata tipo? Cercare di dormire bene, il riposo è fondamentale. Poi da qualche tempo ho iniziato a fare degli esercizi la mattina che sono importanti per l'energia. Uno è il plant, poi faccio i cinque tibetani, esercizi per rafforzare il fisico e l'energia".

Sulla Juventus: "Sono stato a vedere la partita col Napoli, benissimo per 70 minuti, poi ne abbiamo presi tre in venti minuti. Il campionato quest'anno sarà molto equilibrato, vincere sarà più difficile. Puntiamo alla finale di Champions almeno. Speriamo bene, sarebbe ora".

marica pellegrinelli eros ramazzotti

Sul rapporto col gossip e i paparazzi: "Sono abituato a certe cose, la gente non penso che abbocchi a tutto quello che scrivono. Ormai con i social mi arriva tutto quello che viene in scritto in tre secondi, ma non ci faccio più caso. La vita va avanti, bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre".

Sul rapporto con Cinecittà, il suo quartiere d'origine a Roma: "So che vogliono fare un murales su uno dei palazzi della borgata, per me è una bella cosa. Ogni tanto, senza dirlo a nessuno, ci passo. E vedo la differenza con gli anni che son passati. Però le mie radici son lì. Roma rimane la mia città".

ramazzotti 41

Tra i giovani, Ramazzotti apprezza particolarmente Ultimo: "Mi piace molto. Per quanto riguarda il pop è uno dei più forti degli ultimi quindici anni. Poi c'è il rap. Sono da poco stato con Salmo, che è fortissimo. La musica è cambiata ma il pop non morirà mai".

In chiusura Eros Ramazzotti ha svelato: "Possibilità di fare il presentatore, l'attore o altri lavori nel mondo dello spettacolo? Ce ne sono state tante, di proposte ne sono arrivate dall'inizio della carriera. Potevo fare qualcosa negli anni '80 e '90 ma non ora. Ora devo pensare a migliorare sempre di più la mia carriera, non è facile".

ramazzotti 4

Sulla politica: "La politica ha sempre una faccia sola. Io spero in bene per noi gli italiani. Che si mettano una mano sulla coscienza e facciano bene. Speriamo che questo Governo faccia bene, che i prossimi a venire facciano bene. Io non saprei farlo. E' difficile gestire un Paese che è stato ridotto in una certa maniera".

ramazzotti hunziker eros ramazzotti vanity fair ramazzotti ramazzotti pellegrinelli