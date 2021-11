14 nov 2021 18:30

L’ESILARANTE IMITAZIONE DI DRAGHI BY CROZZA: “ORA RECITIAMO INSIEME ORA PRO BONUS! BONUS FACCIATE! BONUS MOBILI, ELETTRODOMESTICI, BALCONE E TERRAZZI - ANCHE IL GERANIO SUL BALCONE LO SCALIAMO DALLE TASSE - BONUS MONOPATTINI COSI’ POTETE SCHIANTARVI SENZA ASSICURAZIONE. BONUS ANIMALI DOMESTICI PER CHI NON LI AVESSE ANCORA INVESTITI CON I MONOPATTINI. BONUS CHEF PER I SEPARATI, CHE ALMENO MANGINO BENE…” VIDEO