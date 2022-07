CON L’ESTATE, INSIEME ALLE ZANZARE, TORNA ANCHE L’IMMANCABILE FOTO-PROVOCAZIONE DI SONIA BRUGANELLI CHE PRENDE IL JET PRIVATO PER ANDARE IN VACANZA – “VOLI CANCELLATI, ASPETTARE ORE IN AEREOPORTO? NO GRAZIE” - SUI SOCIAL SI SCATENA IL SOLITO FINIMONDO: “PERCHÉ CI GODI A PROVOCARE CHI NON HA LE TUE POSSIBILITÀ E CASCA NEL TRANELLO! SEI IGNORANTE COME LORO! E STILE ZERO”. MA C’E’ CHI APPLAUDE…

Sonia Bruganelli, ecco l'ultima provocazione

«Giuro che prima o poi la smetto» Ma per ora ancora la moglie di Paolo Bonolis non ci pensa proprio a smetterla. «Per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio».

La critica ai "colleghi"

Nel post inoltre non è per nulla velato neanche il riferimento a tutti quei volti dello spettacolo che, in questi giorni, stanno borbottando contro le compagnie aeree per via del caos sui voli cancellati a suon di storie social. «Per critiche o rimostranze scrivete sotto, come sempre».

I like

Non sono pochi quelli che applaudono alla sua schiettezza. Tra queste, la giornalista Francesca Senette, Chiara Giordano ex moglie di Raoul Bova, la showgirl Francesca Brambilla, il chirurgo Giovanni Angiolini (neo compagno della conduttrice Michelle Hunziker). Oltre duemila i like in totale al post.

E le polemiche

E anche i follower la osannano dicendo che i soldi sono suoi e può farci quello che le pare, ma le critiche non mancano. «Per me puoi coi tuoi soldi puoi comprati anche l' aereo di oro …. Ma trovo di poco spessore questo tuo ostentare … non so … pensi di essere più intelligente tu che provochi il popolo? E il popolo che ti segue e risponde compresa me? Secondo con 'sta storia dell aereo privato hai un po’ stufato … e sinceramente mi sei scaduta tanto ! Perché ci godi … a provocare chi non ha le tue possibilità e casca nel tranello! Sei ignorante come loro ! E stile zero»...

