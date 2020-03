3 mar 2020 12:18

L’ETÀ DEI D’INNOCENZO – DOPO LA VITTORIA A BERLINO PER “FAVOLACCE”, I GEMELLI HANNO CHIUSO UN CONTRATTO CON SKY PER UNA SERIE TV – MA LA VERA NOTIZIA È CHE DUE ANNI FA A “VARIETY” CATTLEYA AVEVA ANNUNCIATO UN’ALTRA LORO SERIE, UN HORROR CHE SI PENSAVA VENISSE CO-PRODOTTO DA SKY. E INVECE AL MOMENTO NON HA ANCORA UN BROADCASTER E UN DISTRIBUTORE – NEL FRATTEMPO I DUE HANNO UNA LUNGA LISTA DI IMPEGNI, TRA CUI UN WESTERN AL FEMMINILE – VIDEO