L’EUROPA SI METTE A NOVANTA DAVANTI A ROCCO, LA VERA ECCELLENZA ITALIANA! SIFFREDI SUPERSTAR A BERLINO: CONQUISTA IL PREMIO COME MIGLIOR REGISTA DI CINEMA A LUCI ROSSE E FA IL MATTATORE DELLA SERATA TRA BATTUTE E ANEDDOTI IN INGLESE – ROCCO SI IMPROVVISA ANCHE CONDUTTURE ALLA PIPPO BAUDO: “BENVENUTI TUTTI QUANTI ALLA SERATA PIÙ FANTASTICA.. IN EUROPA, RAGAZZI!” – VIDEO

Da https://www.abruzzoweb.it

Un ulteriore riconoscimento internazionale, per il noto attore, regista e produttore cinematografico italiano, Rocco Siffredi.

Il divo dell'intrattenimento per adulti ha ritirato ieri sera, mercoledì 11 settembre, una delle più ambite statuette in lizza a Berlino, durante la consegna degli XBIZ Europa Awards di Berlino: premi dell'industria di settore che acclamano le più lodevoli produzioni cinematografiche a luci rosse d'Europa.

Il 55enne nato ad Ortona (Chieti) è stato scelto per condurre, in coppia con l'attrice polacca Misha Cross, la serata di gala della kermesse berlinese: “Benvenuti tutti quanti alla serata più fantastica.. in Europa, ragazzi!” - ha dichiarato, in entusiasta lingua italiana, Rocco Siffredi durante l'apertura del Galà.

Sul palco il noto divo italiano non ha risparmiato battute e aneddoti in inglese, nell'inedita veste di conduttore.

Ma ha smesso i panni della guida, quando ha ritirato il premio come “miglior regista dell'anno”, come decretato dall'industria europea dell'intrattenimento per adulti, riunita ieri sera agli Xbiz Europa Awards di Berlino.

